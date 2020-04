Coronavirus Sevilla: El SAS ha reforzado su personal en Sevilla con más de 800 profesionales

Se reincorporan 133 sanitarios del Macarena

Los contagios entre los profesionales de hospitales y centros sanitarios siguen siendo una de las principales trabas de esta crisis sanitaria. Los últimos datos facilitados por la Junta situaban en casi 600 los miembros del personal de hospitales y centros sanitarios afectados en la provincia. No obstante, pese a las bajas tanto por contagio como por sospecha, los centros empiezan ya a reincorporar a sus plantillas profesionales que, tras no presentar síntomas, se encontrarían libre del virus. En este sentido, fuentes cercanas a la delegación de UGT en el Hospital Virgen Macarena informan de la incorporación de hasta 133 profesionales que habían sido apartados del sistema sanitario, que en su mayoría serían miembros del personal sanitario no facultativos, es decir, enfermeros, auxiliares de enfermería y técnicos especialistas. En concreto, entre todas estas categorías, en los últimos días han vuelto a su puesto de trabajo 86 profesionales. Se suman a otros 32 médicos especialistas de área, nueve médicos de Urgencias y 9 trabajadores del servicio de gestión y servicios. No obstante, el número de profesionales en aislamiento sigue haciendo mella en las plantillas y, hasta el pasado 31 de marzo, sólo en este centro eran 322 los profesionales afectados. Entre los casos confirmados de contagio destacan los 49 positivos entre el personal sanitario no facultativo. Mismo área en el que pertenece el mayor número de profesionales en aislamiento por ser casos sospechosos (131). El otro colectivo más afectado es el de los Médicos Interno Residentes (MIR). En este caso, son 18 los que han confirmado su contagio y 48 los que se encuentran en aislamiento domiciliario por sospecha. Hay otros 15 positivos entre Médicos de Familia y de Urgencias y 16 facultativos especialistas de área.