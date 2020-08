Coronavirus: Agosto reúne ya más positivos que junio y julio juntos

Desde el mes de mayo no se registraban en Sevilla las cifras de casos confirmados de coronavirus que se están detectando en los primeros días de agosto. En lo que va de mes, según los datos publicados hasta este martes, se han registrado 292 positivos. El repunte que, como en el resto del país, se está produciendo en la provincia lo corrobora que en apenas once días días ya se ha superado ampliamente los casos que se detectaron entre los meses de junio y julio juntos (en ese periodo fueron 224). Los datos publicados este martes por la Consejería de Salud y Familias no escapan a esta tendencia ascendente. Las últimas 24 horas dejan 10 contagios más, dos nuevas hospitalizaciones -una de ellas en la UCI- y dos nuevos brotes en el Aljarafe y la capital con 12 y cinco casos respectivamente.

Unos números que hacen que, marcando las distancias respecto a la gravedad de los casos, mucho más leves ahora y con menos hospitalizaciones, el coronavirus esté avanzando en la provincia con una curva similar a la de mediados de marzo.

Los casos se corresponden en su mayoría con infecciones leves aunque ya son nueve los hospitalizados

Ahora bien, esta menor gravedad de los casos no resta importancia a la situación ya que se ha detectado un repunte en las dos últimas semanas tanto en el número de positivos como en el número de ingresos hospitalarios, pasando de las tres hospitalizaciones que se contabilizaban el 1 de agosto a las nueve del día actual. Esto hace que el histórico desde que empezó la pandemia sitúe el total de pacientes que han requerido ingreso en 1.225, de los que 155 han pasado por la UCI

Las autoridades sanitarias prestan especial importancia al número de casos acumulados en los últimos 14 y siete días, un registro que muestra una fotografía en tiempo real de la situación de la pandemia y, en este sentido, en Sevilla la cifra de contagiados se ha incrementado en 356 en las dos últimas semanas (204 de ellos en los últimos siete días).

De este modo, hasta el día de hoy, la provincia cuenta con 465 casos activos, teniendo en cuenta los positivos tanto por PCR como por test rápidos, una cifra que no se alcanzaba desde el 27 de mayor, momento en el que el país aún estaba en fase de desescalada tras el confinamiento. A esto se une que en menos de un mes se han declarado 26 brotes en la ciudad, dos más en las últimas 24 horas en el Aljarafe y la capital, con 12 y 5 casos, respectivamente.

La buena noticia es que este marte son 22 personas las que han logrado superar la enfermedad y por lo tanto el número de afectados sanados desde que comenzó la pandemia se eleva hasta los 2.923.