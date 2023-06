Dia Nacional del Donante de Órganos en Sevilla: Historias de duelo y consuelo

El pasado mes de diciembre, Mohamed fue apuñalado en una reyerta en Su Eminencia. Tenía 24 años y vivía sólo en Sevilla, donde llegó unos años antes. La gravedad de las heridas que sufrió como consecuencia de ese ataque no le permitieron seguir viviendo. A más de 800 kilómetros, en Marruecos, su madre, Najat, recibía la noticia y el visado que le permitía poder venir a despedirse de él. En el shock de una noticia que nunca habría querido recibir, decidió donar todos los órganos del joven, que hoy viven en varias personas que siempre le estarán agradecidas.

Es una de las desgarradoras historias de duelo y consuelo que este miércoles se han oído en la explanada de entrada al Hospital Virgen del Rocío donde se ha celebrado un homenaje a familias y trasplantados en el Día Nacional de los Donantes de Órganos y Tejidos. Najat no habla español. Su desgarradora y solidario testimonio lo cuenta Fátima Nadiri, trabajadora de la UCI del centro, que hace de intérprete, mientras la mujer se seca las lágrimas con un pañuelo. "Yo estaba de guardia el día que ella llegó. Había muchos problemas para poder comunicarse con ella. Yo sé el idioma y me pidieron ayuda. Vivimos momentos muy duros. Todo fue muy rápido. Cuando llegó, se le comunicó que no se podía hacer nada por su hijo. Costó que aceptara donar sus órganos, pero finalmente lo hizo. Por su hijo y, sobre todo, por las vidas que sabía que iba salvar", cuenta Fátima.

En lo que va de año, en las provincias de Sevilla y Huelva, que son de las que depende la coordinación sectorial de Trasplantes que lidera la instensivista del Virgen del Rocío, Manuela Cid Cumplido, se han registrado 57 donaciones de órganos. Los datos han sido comunicados este miércoles antes de la tradicional ofrenda floral en el Monumento de los Donantes, en primer lugar, y al Árbol de los Donantes, después, con en el que han participado asociaciones de pacientes trasplantados y familiares de donantes en un emotivo acto bajo el lema Donantes de Experiencia, y ya que no existe límite de edad para ser donante.

"En la donación de órganos, todos somos importantes", ha dicho Manuela Cid Cumplido, que ha puesto en valor el reconocimiento a todas aquellas personas que han aceptado la donación de órganos y tejidos de un familiar fallecido o se han sometido a una donación en vida. "Gracias a este gesto de generosidad, muchas personas con una enfermedad terminal siguen viviendo, y otras han recuperado una vida digna de ser vivida", ha destacado.

María Mercedes Lava y su marido, Francisco Franco, también estaban hoy en este emotivo homenaje. Como Najat, María Mercedes también aceptó entrar a formar parte de la familia que confirman todos aquellos que dan o reciben órganos donados. En su caso, lo hizo en primera persona. En vida. Y el recepto era su propio hijo. "Mi hijo ya necesitó un trasplante de riñón en el año 98 cuando tenía once años. Yo entonces ya me ofrecí, pero no pudo ser por distintas razones. Estuvo en diálisis seis meses hasta que llegó el riñón. Le duró 17 años. En 2015, volvió a necesitar un nuevo trasplante, y ahí sí pude donárselo", cuenta. Dice que dar la vida por segunda vez a su hijo, "no tiene precio". "Mi vida no ha cambiado nada, pero a mi hijo el cambié la suya. Es una satisfacción tremenda", apostilla.

En el otro lado de esta cadena humana que es la donación de órganos se encuentran Rosa Corbi Llopis, Auxiliadora Domínguez y Juan Gordillo, trasplantados de pulmones e hígado, respectivamente. Son tres de esas personas que siguen viva gracias al milagro español del sistema nacional de trasplantes.

Las dos primeras nacieron con una enfermedad genética que, aunque ahora los avances en los tratamientos se están intentando otras opciones, hace años, estaba condenada al trasplante: la fibrosis quística. Tienen otra cosa en común, son médicas, Rosa Corbi dermatóloga del hospital, y Auxiliadora Domínguez, de Familia. Ambas han vivido en primera persona la importancia de la donación de órganos. "La espera es dura. Sabes que el final es el trasplante y el nerviosismo te invade. Quieres que te llamen cuanto antes, pero también hay miedo. Es la única salida que ves", explica 18 años después de que llegara aquel "maravilloso día" en el que recibió la llamada. "Una vez trasplantada la vida cambia. Pasas de estar con oxígeno día y noche y, aún así, no poder hacer una vida normal, a un giro de 180 grados en tu día a día. Es tan simple e importante como que, gracias al trasplante, pude volver a respirar. Me levanto cada día dándole gracias infinitas a ese donante. No hay día que no me acuerde de la bondad de esa familia", relata.

Auxiliadora Domínguez tiene un testimonio similar. Es trasplantada bipulmonar como consecuencia, igual que Rosa, de la fibrosis quística. Entró en la lista de espera con 20 años. Diez después, cuando tenía 30, llegó el momento que tanto estuvo esperando. De aquel día hace once años. Lo tiene presenta en cada momento de su vida. "Es que vivo gracias a ello", afirma. "Gracias a esos donantes seguimos respirando y ellos están aquí hoy también con nosotros", apostilla.

Juan Gordillo Gaviño es el presidente de la Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos Virgen del Rocío "Ciudad de la Giralda" desde el pasado mes de octubre. Dice que "porque se lo debía por lo bien que se portaron" con él cuando necesitó ayuda. "Entré en la asociación para agradecerle el trato que tuvieron conmigo. Al principio ayudando en lo que podía y ahora, en una nueva etapa en la presidencia", destaca. A Juan Gordillo le detectaron una Hepatitis B en el año 2000. La misma era irreversible y era necesario el trasplante, aunque aguantó 17 años después del diagnóstico. En 2018 empeoró y ya no había otra salida que el trasplante de riñón, que no llegó hasta un año después. Tenía 55 años. "El recibir esa llamada es un momento único. Me había concienciado de que no tenía otra solución y entré tranquilo en quirófano. Hoy todo son agradecimientos. Me cambió la vida", manifiesta.

De todas estas historias forma parte de alguna manera Elena Correa. Es enfermera coordinadora de trasplantes en el Hospital Virgen del Rocío desde el año 2000. En sus manos está esa conversación en la que las familias aceptan donar los órganos de su ser querido en el momento "más desgarrador" como es la pérdida de un ser querido. Pese a la dureza de la situación, lo tiene claro: "es la labor más bonita". "Veintidós años después sólo puedo decir que todas esas personas con las que he tratado me han enseñado a crecer. Hay mucha gente buena. Gente que en el peor momento de su vida dice sí a la donación de órganos sin pedir nada a cambio. Sin hacer preguntas. Simplemente, dan. Es una entrega totalmente desinteresada. Para mí es el significado de la palabra amor", sostiene emocionada la enfermera.

Cuenta que los años no le han enseñado a no llevarse a casa esas experiencias vividas en el hospital, pero sí a "vivir y disfrutar de cada momento". Hay historias que la marcarán de por vida. "No suelo olvidar los casos, pero el que más me ha impactado es el caso de una madre de una niña de cuatro años que me pidió, por favor, que le diera un beso de despedida porque ella no se lo iba a poder dar. Lo hice. Y fue un momento que jamás se me va a olvidar", dice entre lágrimas. "El conocer a tanta gente buena es un privilegio por el que más de veinte años después sigo de coordinadora de trasplantes", subraya.

Premios por el Día Nacional del Donante

La entrega de Elena Correa ha sido este miércoles correspondida en la también tradicional entrega de los premios anuales que las asociaciones y otras entidades con motivo del Día Nacional de los Donantes de Órganos y Tejidos para, de este modo, reconocer la labor que hacen para promover, divulgar y fomentar los valores y el compromiso social que ofrece la donación de órganos y tejidos como parte integral de los cuidados al final de la vida. La enfermera ha recibido una distinción de la mano del Colegio Oficial de Enfermerías de Sevilla.

Además, la Coordinación de Trasplantes ha entregado otros dos premios a colectivos profesionales por su entrega y dedicación a la donación. Uno de ellos se otorga en el ámbito no sanitario y ha estado dirigido al Equipo de Canal Sur Noticias; y el otro, del ámbito sanitario, ha sido para la Unidad de Trabajo Social del Virgen del Rocío.

También el Colegio Oficial de Médicos ha entregado el premio al Arzobispo Excmo. y Sr. D Monseñor José Ángel Saiz Meneses de Sevilla.

Por su parte, la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales, Alcer Giralda ha galardonado al equipo de Nefrología de Trasplante Renal de Adulto del Virgen del Rocío. Por otro lado, la Asociación Andaluza de Trasplantados de Corazón e Insuficiencia Cardíaca de Andalucía ATICA también ha conseguido destacar por el premio Ciudad de Híspalis a Javier Montiel Rodríguez, creador de Arte Sacro.

En el caso de la Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos, esta otorga dos galardones diferentes; galardón Ángel Bernardos a la Escuela Superior de Enseñanzas Artísticas de Osuna (ESEAO). Y, por otro lado, galardón Calidad de Vida al jefe de Aparato Digestivo del Hospital Universitario Virgen del Rocío, Manuel Romero Gómez.

La Asociación Andaluza de Fibrosis Quística ha decidido dar su premio Aire Vida a la unidad de Trasplante Pulmonar del Hospital Reina Sofia de Córdoba. La Asociación Los Palacios con la Donación ha galardonado a Radio Televisión Los Palacios.

La Asociación de Donante de Sangre, Tejidos y Órganos ha premiado por En buenas manos a la unidad de cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Virgen del Rocío. Y la Asociación de Donantes de Médula Ósea ATMOS ha distinguido a las unidades de Hematología de los hospitales de Sevilla.