Espadas se apoya en la derecha para bajar el IBI 15 euros de media

Sin hacer mucho ruido el gobierno de Juan Espadas ha sacado adelante sus cuartas ordenanzas fiscales. Toda una hazaña. Hay que recordar que el grupo socialista sólo cuenta con once concejales (la Corporación está formada por 31 ediles). Esta vez el respaldo necesario vino del Partido Popular y Ciudadanos. La derecha apoya a la izquierda.

¿En que se traduce? En un descenso del 5% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), lo que supone una reducción media de 15 euros si se suman todos los valores catastrales y se dividen entre el número de hogares que existen en la ciudad. Junto a esta medida se aprobó, utilizando un criterio de progresividad, una reducción del tipo diferenciado que se aplica principalmente a grandes empresas con valores catastrales altos. En este caso será del 1%. En tercer lugar, el ICIO (impuesto de la construcción) se situará en un 3,25%, lo que supone que desde su llegada a la Alcaldía se habrá conseguido una reducción del 16%. Todas esta medidas estaban incluidas en el acuerdo para salvar los presupuestos de 2018 que firmaron socialistas y populares a mitad del pasado febrero.

Los nuevos precios de la ciudad para 2019 incluyen una bonificación en el IBI del 95% para aquellos titulares de viviendas vacías que las pongan a disposición de Emvisesa para que sean alquiladas con fines sociales. El resto de tasas, precios públicos e impuestos fueron congelados. Todas las enmiendas presentadas por los grupos políticos salieron adelante. La gran mayoría no contó con el respaldo de la intervención, que podrá poner reparos cuando se intenten ejecutar a lo largo del año próximo.

Considera ajustada a la normativa “eliminar el último párrafo del artículo 11 relacionado con la suspensión cautelar de la Ley 4/2013 de 1 de octubre de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda”. Este es el texto de una de las enmiendas presentada por Izquierda Unida. Ahora toca que la Delegación de Hacienda busque la fórmula para recargar un 50% el IBI de las viviendas vacías.

Esta medida fue incluida en las ordenanzas municipales hace diez años por Alfredo Sánchez Monteseirín. Era un compromiso del entonces gobierno del PSOE e IU, del que se desistió tras un informe el Consejo Consultivo de Andalucía. En 2010, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía también determinó que el concepto de vivienda vacía no podía ser regulado por la ordenanza, sino por el reglamento estatal. Hasta la fecha no se ha puesto en marcha al entenderse que se encuentra en un vacío legal, ya que no existe un reglamento que defina cuándo se considera vacía una vivienda. Ahora todo puede cambiar. El Gobierno de Pedro Sánchez está pensando en modificar las reglas del IBI para que los Ayuntamientos puedan gravar fiscalmente este tipo de situaciones.

Fruto de la votación, fueron aprobadas enmiendas del PP que suponen una bajada del 20% en las cuotas de las tasas por los documentos expedidos a instancia de la Gerencia de Urbanismo, del cementerio y de la recogida de basura siempre que se trate de contribuyentes en dificultad económica. Además, se reduce a la mitad las tasas en los mercados municipales mientras el placero haga obras en su puesto, se encuentre en situación de incapacidad temporal o sufra un retraso en la tramitación de una concesión por parte del Ayuntamiento.

Ciudadanos logró la aprobación de enmiendas que abogaban por la obligación del deudor de comunicar su situación de insolvencia provisional a la Agencia Tributaria; y que no se computen los ingresos de la ayuda a la dependencia para solicitar estas ayudas al pago del IBI.

En cuanto a Participa Sevilla, se aprobó extender las bonificaciones de familias numerosas a las familias monoparentales o monomarentales, y la exención de precios de servicios relacionados con la protección animal en el caso de personas con disminución visual o perro guía a su cargo. IU sacó adelante aumentar al 5% la bonificación por domiciliar el recibo del IBI el primer año; un nuevo artículo sobre la reducción en los precios públicos del Zoosanitario relacionados con la protección animal para fomentar las adopciones; y el incremento de la tasa para elementos publicitarios de casas de apuestas.