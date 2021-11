Espadas inicia su relevo y Antonio Muñoz se prepara para asumir la Alcaldía

Juan Espadas dará en los próximos días un paso más en la carrera personal con la que aspira llegar a la Junta de Andalucía y en breve realizará un anuncio, como él mismo avanzó el domingo tras el cierre del congreso del PSOE andaluz que ha culminado con la reestructuración del partido a nivel regional y la elección del equipo que lidera. Probablemente comunique la fecha en la que abandonará la Alcaldía porque, en principio, su marcha no es algo que contemple de manera inmediata. Pero sí se espera que señale a su sucesor, tal vez en un acto convocado expresamente para ello, e inicie de esta forma un proceso que podría terminar como máximo al finales de año.

El paso anunciado es importante porque despejará una incógnita que se mantiene desde hace meses en el Ayuntamiento de Sevilla: quién asumirá la Alcaldía en lo que resta de mandato. Y, aunque formalmente no ha habido ningún pronunciamiento, hay un concejal que claramente se ha ido posicionando con ventaja frente a otras posibles opciones que, dado que no ha concluido el mandato, tendrán que salir del propio equipo de gobierno. Y ése es Antonio Muñoz, uno de los pilares del equipo de Espadas, actual delegado de Hábitat Urbano, Turismo y Cultura y número 3 en la lista que llevó al PSOE a la Alcaldía en 2015.

Muñoz evitó este lunes pronunciarse sobre los planes para el futuro del gobierno municipal y, a preguntas de los periodistas, insistió en que el protagonismo del anuncio de la sustitución le corresponde al alcalde en cualquier caso. Además, apuntó que, antes de que se produzca, Espadas deberá reunirse con todos los concejales para escuchar y respetar también sus opiniones.

Las tensiones internas aparecieron ya en mayo, cuando Espadas hizo oficial su candidatura a las primarias del PSOE con el propósito de tomar las riendas del partido en Andalucía. Después de medirse con Susana Díaz y lograr su liderazgo, el clima municipal fue enrareciéndose, pues la intención del alcalde era compaginar su cargo institucional con sus nuevas funciones orgánicas y esa dualidad amenazaba con pasar factura al propio grupo municipal. Más aún cuando el PP, también en plena crisis, ha presentado ya a quien será su próximo candidato, José Luis Sanz, que ya hace semanas que inició su particular campaña y, de hecho, ha abandonado para ello la Alcaldía de Tomares.

Espadas ha insistido en todos estos meses en manejar sus tiempos y ha considerado innecesario salir del Ayuntamiento de Sevilla incluso cuando su condición de alcalde capitalino podía jugar en contra de un candidato a la Junta de Andalucía que necesita darse a conocer fuera de la provincia, pues el primer desafío que está afrontando en esta etapa es sumar adeptos dentro de su propio partido para ese proyecto de unidad que está defendiendo en el PSOE andaluz.

Según su círculo, nunca se había planteado dejar el sillón de la Plaza Nueva, en parte, para no perder ese revestimiento institucional que supone ser alcalde de una de las principales capitales de España y la mayor Alcaldía del país en manos socialistas. Al menos, no tenía intención de hacerlo antes de culminar los procesos orgánicos y conformar todos sus equipos. Y eso sitúa su fecha de caducidad como alcalde en los últimos días del año. En concreto, los congresos provinciales se celebrarán a mediados de diciembre; el de Sevilla culminará el día 19.

La intención del alcalde es convocar esta misma semana y señalar a su sucesor de forma oficial

Además, Espadas querría cerrar el ejercicio y dar el relevo a su sucesor con los presupuestos para el próximo curso aprobados, una tarea que en años anteriores había logrado con soltura, a pesar de gobernar en minoría. Pero en estos momentos se presenta más complicada, pues el apoyo que se había garantizado pactando con Ciudadanos se ha esfumado y, la otra opción, aliarse con la izquierda como hizo en su primer mandato tampoco es tarea fácil, ya que el grupo en cuestión, Adelante Sevilla, se encuentra dividido, lo que dificulta el acuerdo.

De cualquier forma, parece que cumplirá este compromiso, el de lograr sacar adelante las cuentas municipales, o al menos dejará la negociación encauzada. Y si esta semana da formalmente el relevo a Antonio Muñoz, contará con mes y medio para ir preparándolo e ir haciendo el pertinente traspaso de poderes.

Muñoz, por su parte, hace ya semanas que ha transformado su perfil, adquiriendo un papel mucho más institucional. De hecho, la primera evidencia fue su participación el pasado 16 de octubre en un acto cofrade, territorio donde hasta entonces no había pisado por convicción personal. Su presencia, junto al delegado Juan Manuel Flores, fue la representación municipal en la salida del Gran Poder para su santa misión. Tanto el alcalde como el delegado de Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, se encontraban participando en el congreso federal del PSOE, la igual que Sonia Gaya, que es la número 2. A pesar de su posición en la lista, su perfil está descartado en el relevo a la Alcaldía pues, al margen de su gestión, ha estado alineada siempre con Susana Díaz incluso en el proceso de primarias donde se impuso Espadas.

Lo cierto es que la agenda de Muñoz se ha ido diversificado y amplificado, pisando también otras nuevas esferas, como los barrios. Un perfil que se ha visto beneficiado al asumir varias presidencias de empresas municipales en el reparto de competencias descafeinado que hizo el alcalde en el mes de septiembre.