Espadas inyecta 1,7 millones para socorrer a Contursa ante la falta de congresos

“La recuperación de congresos en Sevilla está en marcha y hay cierto optimismo en que vamos a recuperar lo que tuvimos. El panorama actual no tiene absolutamente nada que ver con el de hace tan sólo unos meses, cuando se nos caían dos lagrimones viendo vacíos sus salones”. Este mensaje del gobierno socialista guarda relación con las buenas expectativas que maneja Contursa a partir de septiembre y especialmente en 2022 en contraste con el primer semestre que cerró hace unos días, ya que fue incluso peor de lo previsto por los técnicos de la entidad responsable de la gestión turística y de la actividad de grandes eventos, ferias y congresos.

Los datos del 1 de enero al 31 de junio han salido bastante malos debido a la falta de congresos organizados en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla Este. La pandemia sigue haciendo estragos. Esto ha obligado al servicio de gestión presupuestaria a inyectar casi 1,7 millones de euros en las arcas de Contursa para garantizar el mantenimiento de la estrategia de la promoción de la ciudad. Los ingresos previstos sobre los presupuestados en el primer semestre se han reducido en un 63,1% por la evolución de la crisis.

Esto ha obligado a la delegación de Hacienda a realizar una modificación presupuestaria, sacando la partida del Capítulo 1 destinado a la tasa de reposición cero. Entre las bajas por anulación se encuentran algo más de un millón de euros para otras renumeraciones del personal laboral fijo, redistribuciones básicas o complementos específicos del personal fijo.

Desde el equipo de Juan Espadas apuntan que la idea es que esos 1.673.517 euros sean equilibrados con la aportación por parte del Gobierno de 18,2 millones a las cuentas del Ayuntamiento para compensar la caída de viajeros de la empresa municipal de transportes Tussam durante el 2020 debido a la pandemia del coronavirus.

El año pasado se cerró con una caída de los ingresos municipales que no tiene precedentes. La pandemia ha golpeado las arcas municipales y no sólo ha mermado sus ingresos, sino que ha obligado a reforzar los gastos descuadrando el presupuesto y obligando a la Hacienda local a buscar el equilibrio en las cuentas. El peor balance correspondió a Tussam, con una grave caída de pasajeros que dejó en las cuentas de la empresa una reducción de más de 23 millones con respecto al ejercicio anterior. Ya de por sí, la empresa de autobuses no cubre el coste real del servicio, por lo que cada año recibe transferencias de capital, una necesidad que este año se ha multiplicado.

Durante 2020, el Ayuntamiento realizó un esfuerzo económico para proteger y garantizar el servicio de transporte público pese a la importante pérdida de viajeros provocada por la pandemia. De esta forma, se hicieron modificaciones presupuestarias y, sobre todo, se consiguió reutilizar por primera vez el superávit con la prioridad de apoyar a Tussam. En total, esto supuso unas transferencias extraordinarias a la empresa de en torno a 20 millones. Estas aportaciones consiguieron, además de garantizar la continuidad del servicio público durante todo el año, evitar que la empresa incurriera en pérdidas al cierre del año.

El gobierno socialista confía en un cambio de tendencia después del verano. En relación con la actividad en el Palacio de Congresos de Sevilla, prevé que acoja 14 congresos y 14 ferias en lo que queda de 2021 y en todo el año 2022 que ya están “firmados y asegurados”. En total, 28 congresos y ferias que se espera reporten un impacto económico de 54,2 millones de euros a la ciudad.

En los eventos previstos de aquí a finales de 2021 la cifra de visitantes rondará las 300.000 personas, lo que supone un 40% de la afluencia que estos congresos y ferias han tenido antes de la pandemia, según reflejan las estimaciones municipales.

En lo que queda de este 2021, serán diez congresos y once ferias profesionales con un impacto económico en la ciudad de 27,3 millones de euros. Y en 2022 están cerrados también cuatro congresos y tres ferias con un impacto económico de 26,8 millones de euros. No se incluyen los eventos culturales que se celebrarán en Fibes.

Respecto a la fuerte competencia entre ciudades españolas para captar congresos, desde la delegación de Turismo apuntan que Sevilla parte con dos ventajas: el alto nivel de su Palacio de Congresos desde la ampliación con el nuevo auditorio y el buen número de conexiones aéreas que ofrece el aeropuerto de Sevilla: 45 internacionales y 20 nacionales.

Turismo recuerda que los partidos de la Eurocopa en Sevilla en junio han sido “una auténtica inyección de optimismo, un punto de inflexión” para los hoteles y la hostelería, y también para los responsables públicos y privados de Turismo. Así pues la recuperación ha empezado en verano y se incrementará en otoño.