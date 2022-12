Jacqueline, de 31 años, es la cuarta víctima de la violencia machista en Sevilla en lo que va de año

Jacqueline, la mujer de 31 años y nacionalidad guatemalteca que ha muerto este sábado tras ser apuñalada ayer por su ex pareja, es la cuarta víctima de la violencia machista en la provincia de Sevilla en lo que va de año. Otras tres mujeres han sido asesinadas por sus maridos o ex parejas durante 2022. Dos de las fallecidas eran ciudadanas extranjeras y también dos de los agresores.

El primero de los asesinatos machistas de este año tuvo lugar en la calle Ágata, en la Macarena, el 25 de abril, aunque el cuerpo de la víctima no se encontraría hasta finales de junio. Virginia G. T., de nacionalidad boliviana y de 51 años, murió asfixiada en manos de su ex pareja, Alfredo G. C., también boliviano.