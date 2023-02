José Cuenca: "Las aventuras rupturistas no tienen cabida en el proyecto europeo"

Pocas personas pueden rebatir y desmontar las "mentiras del separatismo catalán" como el embajador José Cuenca. Un argumento claro que ha plasmado en su libro Cataluña y Quebec. Las mentiras del separatismo presentado ayer en la Real Academia de Buenas Letras por los periodistas Ignacio Camacho y José María Gómez Marín . Una obra calificada como "el libro maldito del separatismo catalán" y que tuvo dificultades para publicar en Cataluña.

En el libro, el embajador explica lo que ha visto cuando estaba destinado en Canadá y "desbarata el mundo de mentiras construido por los separatistas catalanes con el poder de la verdad". Insiste el embajador en el enfoque equivocado que los separatistas catalanes afirman cuando comparan su situación con la de Quebec "porque la constitución canadiense permite la separación de una provincia mientras que la Constitución Española no. La consulta que se pretende realizar no tienen cabida en la Carta Magna. Moncloa les ha concedido todo, pero tragarse una consulta para romper España es mucho tragar".

Cuando José Cuenca llegó a Canadá en 1999, el país ya había vivido dos referendos, en 1985 y 1995. "Todos los analistas señalaban que Canadá se rompería si llegaba un tercero, pero la determinación de Jean Chrétien con la adopción de dos medidas: solicitó un dictamen al Tribunal Supremo sobre la eventual independencia de Quebec y transformó la decisión de un tribunal de carácter consultivo en norma naciendo entonces la Ley de Claridad". La consecuencia de todo ello fue un aplazamiento sine díe de una tercera votación “porque los separatistas son conscientes de que no ganaría".

José Cuenca identifica en su obra "seis mentiras del separatismo catalán", aunque reconoció que eran más. Proclamaron hasta el aburrimiento que Barcelona se enfrentó a las tropas de Franco, "cuando entraron en enero de 1939 entre vítores y aplausos. Dicen que Madrid no les deja poner urnas pero han participado como todos los comicios dentro del marco de la ley, distinta es la burda mascarada de octubre de 2017", ha afirmado. Sobre el clásico España nos roba, Cuenca ha recordado los papeles de Andorra, el juicio del Palau y el 3%, "ya sabemos quién roba".

Además, ha apelado a su experiencia para afirmar que no es cierto que una Cataluña independiente tenga su espacio en Europa porque "las aventuras rupturistas no tienen cabida en un proyecto europeo".

Según Cuenca, Cataluña necesita un proyecto político e integrador "que se olvide del nacionalismo de hojalata. Un político serio, responsable que implante en Cataluña un Estado de Derecho y el imperio de la Ley".