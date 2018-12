Espadas se propone mejorar la gestión del arbolado a seis meses de las elecciones

El gobierno local de Juan Espadas se ha propuesto mejorar la gestión del arbolado en la ciudad cuando le quedan apenas seis meses para las elecciones municipales de 2019 y está al final de su mandato municipal. Y lo hace después de haber talado más de 2.500 árboles por supuestas razones de seguridad desde que llegó a la Alcaldía (2015-2018).

La primera medida ha sido prometer a los expertos que integran la Mesa del Árbol de Sevilla, creado como órgano consultivo y asesor del Ayuntamiento, que tendrán un papel protagonista en la nueva ordenanza de zonas verdes que está elaborando para la ciudad.

Otro documento importante, ligado a esta ordenanza, es el Plan Director del Arbolado Urbano de Sevilla, cuya redacción se adjudicará en breve a "una empresa de reconocido prestigio nacional" que definirá, a partir de un diagnóstico, la gestión del mismo: desde qué especies plantar hasta los momentos de las podas, pasando por el diseño de los alcorques o los distintos tratamientos para el árbol y el paisaje.

Estas fueron las dos cuestiones principales que se anunciaron este martes en la Mesa del Árbol, bautizada oficialmente como el Comité Consultivo para la Gestión del Arbolado, las Zonas Verdes y el Paisaje de Sevilla. Los miembros de ese órgano tendrán hasta el 24 de diciembre para aportar sugerencias “a esta propuesta que está abierta, trata de representar a todas las sensibilidades y atiende a las peticiones formuladas por sus propios integrantes”, señaló el delegado de Parques y Jardines, David Guevara.

“Es necesario actualizar la ordenanza vigente, incluyendo no sólo el arbolado, sino todas las zonas verdes y ajardinadas y la gestión del paisaje. La actual ordenanza no responde a los avances técnicos, cambios y enfoques que han ido apareciendo en los últimos años en cuestiones tan relevantes como la ecología, el paisaje y la participación ciudadana, entre otras”, abundó el delegado. “En la actualidad tenemos equipos y recursos técnicos que no habían existido nunca y que habrá que tenerlos en cuenta en la nueva ordenanza, que planificará todo el sistema verde de la ciudad a medio y largo plazo”, apostilló.

El delegado David Guevara y el director general del área, Adolfo Fernández Palomares, presentaron en la reunión una propuesta para articular la composición, funcionamiento y participación de la Mesa del Árbol, así para conferirle estabilidad durante al menos cinco años –sin estar sometida a los cambios de los mandatos municipales– y con el compromiso de mantener varias reuniones al año.

Los asistentes y sus críticas

La Mesa del Árbol se reunió tras más de un año sin convocarse. Según varias entidades, asistieron más de una veintena de personas entre asociaciones, expertos, técnicos y administraciones. No estuvo al completo la treintena de miembros de la Mesa unos por la premura de la convocatoria y otros por la imposibilidad de asistir.

Las entidades más críticas con la gestión municipal lamentaron las talas masivas de este verano, las nuevas plantaciones que se están haciendo, la "ineficacia" de la Mesa del Árbol "porque más parece un órgano auditivo que consultivo" y que el gobierno local no reconozca que ha empezado a hacer bien las cosas tras la movilización ciudadana que generaron las talas masivas de este verano. En esta línea se manifestaron la Asociación Parque Vivo del Guadaíra, la Asociacion conexión con los árboles “Verde que te quiero verde” y la Red Sevilla por el Clima.

Otras asistentes fueron Amigos de los Jardines de la Oliva (promueve el monumento a Forestier), Plataforma de los Parques, Jardines y Paisajes de Sevilla (que quiere llevar al Parlamento andaluz un proyecto de Ley del Árbol) y Ciudadanos por el Medio Ambiente.