Miles de personas reivindican la Sanidad Pública en Sevilla

Miles de personas se han unido esta mañana en Sevilla ante los servicios centrales del SAS, ubicados en la Avenida de la Constitución, para discurrir en una marcha reivindicativa hasta el Palacio de San Telmo, donde han leído un manifiesto en defensa de la Sanidad Pública. "Somos unas 5.000 personas las que hemos participado en esta manifestación para exigir a la Junta de Andalucía que vuelva a contratar a los 8.000 profesionales sanitarios de los que ha prescindido en plena pandemia", explica Luis González, portavoz de Sanidad en CCOO Andalucía.

Otras de las exigencias de la multitud congregada ante San Telmo es la recuperación de la asistencia sanitaria presencial al 100% en las consultas de Atención Primaria; la dotación suficiente de pediatras en los centros de salud y de profesionales en los puntos de Urgencias. Procedentes de distintos municipios de la provincia, los vecinos exigen una asistencia sanitaria las 24 horas.

Una multitud ha lanzado gritos en el centro de Sevilla en defensa de una Sanidad Pública que afronta una nueva ola Covid con menos personal sanitario y con unas plantillas agotadas.

"Hoy hemos salido a la calle para defender la sanidad pública, para luchar por nuestra mayor conquista. Hoy salimos a la calle para denunciar el desmantelamiento que el Gobierno de derechas de Andalucía está ejerciendo sobre nuestra Sanidad Pública. UGT va a luchar por nuestros servicios públicos hoy y siempre. Son nuestra mayor conquista. No es posible que se despidan 8.000 sanitarios y acto seguido no se puedan sustituir a los trabajadores, en unos momentos en los que el covid sigue subiendo. Es el momento de decir alto y claro que Moreno Bonilla está jugando con la salud de los andaluces y UGT no lo va a consentir", afirma Juan Bautista Ginés, secretario general de UGT Sevilla.

Jorge Castilla, secretario general Facua-Sevilla argumenta también las razones de la manifestación: "Vemos cómo se devalúa poco a poco la sanidad pública; se cierran centros de salud por las tardes porque no encuentran profesionales sanitarios cuando hace poco que el SAS prescindió de 8.000 profesionales. Vemos cómo en las últimas partidas presupuestarias se está potenciando la privatización de servicios sanitarios a través de la concertación. Los seguros privados no paran de crecer. Es necesario defender la Sanidad Pública. La están desmantelando mientras siguen subiendo los contagios".

Junto a defensores de los consumidores y de los trabajadores, han ido de la mano en esta protesta la Plataforma Reivindicativa en Defensa de la Sanidad Pública y Calidad integrada por Comisiones Obreras, UGT, Sindicato Andaluz de Trabajadores, Izquierda Unida, Adelante Andalucía, Podemos Andalucía, Más País Andalucía/ Andaluces Levantaos; y otras plataformas y grupos en defensa de la sanidad pública de distintas comarcas y municipios.

Aquí el manifiesto íntegro

Este es el manifiesto que más de 30 entidades de Sevilla han leído este 18 de diciembre ante San Telmo:

La sanidad pública está en peligro: Es necesaria la movilización para evitar su desmantelamiento.

La existencia de un sistema sanitario público es una conquista fundamental de la población trabajadora, siendo la única garantía de un verdadero derecho a la salud. Nuestra sanidad pública está sufriendo un proceso de deterioro, cuando no desmantelamiento, a lo largo de la última década.

Los recortes sufridos entre 2010 y 2017, que supusieron que se robó al sistema casi el equivalente del presupuesto de un año, dejaron a nuestra sanidad muy tocada. El síntoma más grave de ese deterioro era una lista de espera desorbitada.

La pandemia ha demostrado que necesitamos esa sanidad pública. Pero también ha puesto a prueba un sistema ya tocado. Un sistema desbordado que sólo a duras penas, y dejando atrás a miles de pacientes con otras enfermedades que no eran la COVID-19, ha podido hacer frente al virus. Hemos salido de ella con un sistema muy deteriorado, una falta de profesionales y unos profesionales agotados y desmotivados.

Pero no todo es culpa de la pandemia. Al contrario, ha sido aprovechada por los gobiernos y, en particular, por el gobierno de las derechas en Andalucía, para imponer nuevos golpes a la sanidad pública. Utilizando la pandemia, se han cerrado servicios de urgencia en pueblos y ciudades, se ha seguido negando a otros pueblos y comarcas el servicio de urgencia que reclamaban, se están cerrando las consultas de pediatría en muchos pueblos y barrios.

La falta de recursos y de personal para la Atención Primaria ha perjudicado la atención a los pacientes, con demoras de hasta 14 días, y ha sobrecargado el trabajo asistencial del personal provocando un importante desgaste profesional. Y más de 850.000 andaluces y andaluzas están en lista de espera para operarse o ser atendidos por un especialista.

Aumentan los procesos de privatizaciones y externalizaciones, mientras se ha despedido a 8.000 profesionales de la sanidad. Al mismo tiempo, la sobrecarga de trabajo y las malas condiciones laborales y salariales han llevado a una fuga de profesionales, que la Junta de Andalucía no intenta siquiera remediar. En lugar de ello pretende imponer inventos como las consultas de acogida a cargo de enfermeros o los supuestos “administrativos sanitarios”.

Casi dos millones de andaluces y andaluzas han buscado remedio en la sanidad privada, para encontrarse allí con los mismos problemas de colapso asistencial, saturación, falta de personal, e incremento de las demoras. Aún falta en la sanidad pública cobertura sanitaria de muchos procesos. Hay que avanzar hacia la asistencia total de Psicología, odontología, fisioterapia, podología, oftalmología...

Vecinos y vecinas de barrios y pueblos se vienen movilizando contra la voladura de su sistema sanitario, por las consultas presenciales, por la recuperación –o la apertura- de servicios de urgencia, contra el cierre de consultas de pediatría, y para que el Hospital del Aljarafe pase a ser gestionado directamente por el SAS, cesando así el agravio comparativo que sufre esta comarca. Estas movilizaciones deben unificarse en una acción común, para exigir al gobierno andaluz medidas urgentes y un presupuesto de urgencia para salvar la sanidad pública.

Denunciamos la actuación policial desaforada contra la concentración pacífica de vecinos de Amate que protestaban por el cierre de sus consultas de pediatría. Las justas demandas de la población de Sevilla deben recibir respuestas de las autoridades, y no una represión que consideramos intolerable Al gobierno andaluz le decimos: hemos empezado hoy una movilización en defensa de nuestra sanidad. No vamos a parar hasta conseguir nuestro objetivo de recuperar una sanidad pública de calidad, accesible a todos y todas, con profesionales suficientes.

🏥El derecho a la salud pública lo hemos conquistado lxs trabajadorxs y vamos a defenderlo.🗣️@aristu_carlos: "En #Andalucía hay gente que padece cáncer y no lo sabe y los centros de salud son espacios de ansiedad para gente que necesita su derecho a la sanidad". pic.twitter.com/n1QAO37Gq0 — CCOO Sevilla (@ccoosevilla) December 18, 2021