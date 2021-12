Miles de personas reivindican la Sanidad Pública en Sevilla

Miles de personas se han unido esta mañana en Sevilla ante los servicios centrales del SAS, ubicados en la Avenida de la Constitución, para discurrir en una marcha reivindicativa hasta el Palacio de San Telmo, donde han leído un manifiesto en defensa de la Sanidad Pública. "Somos unas 5.000 personas las que hemos participado en esta manifestación para exigir a la Junta de Andalucía que vuelva a contratar a los 8.000 profesionales sanitarios de los que ha prescindido en plena pandemia", explica Luis González, portavoz de Sanidad en CCOO Andalucía.

Otras de las exigencias de la multitud congregada ante San Telmo es la recuperación de la asistencia sanitaria presencial al 100% en las consultas de Atención Primaria; la dotación suficiente de pediatras en los centros de salud y de profesionales en los puntos de Urgencias. Procedentes de distintos municipios de la provincia, los vecinos exigen una asistencia sanitaria las 24 horas.

Una multitud ha lanzado gritos en el centro de Sevilla en defensa de una Sanidad Pública que afronta una nueva ola Covid con menos personal sanitario y con unas plantillas agotadas.

"Hoy hemos salido a la calle para defender la sanidad pública, para luchar por nuestra mayor conquista. Hoy salimos a la calle para denunciar el desmantelamiento que el Gobierno de derechas de Andalucía está ejerciendo sobre nuestra Sanidad Pública. UGT va a luchar por nuestros servicios públicos hoy y siempre. Son nuestra mayor conquista. No es posible que se despidan 8.000 sanitarios y acto seguido no se puedan sustituir a los trabajadores, en unos momentos en los que el covid sigue subiendo. Es el momento de decir alto y claro que Moreno Bonilla está jugando con la salud de los andaluces y UGT no lo va a consentir", afirma Juan Bautista Ginés, secretario general de UGT Sevilla.

Jorge Castilla, secretario general Facua-Sevilla argumenta también las razones de la manifestación: "Vemos cómo se devalúa poco a poco la sanidad pública; se cierran centros de salud por las tardes porque no encuentran profesionales sanitarios cuando hace poco que el SAS prescindió de 8.000 profesionales. Vemos cómo en las últimas partidas presupuestarias se está potenciando la privatización de servicios sanitarios a través de la concertación. Los seguros privados no paran de crecer. Es necesario defender la Sanidad Pública. La están desmantelando mientras siguen subiendo los contagios".

Junto a defensores de los consumidores y de los trabajadores, han ido de la mano en esta protesta la Plataforma Reivindicativa en Defensa de la Sanidad Pública y Calidad integrada por Comisiones Obreras, UGT, Sindicato Andaluz de Trabajadores, Izquierda Unida, Adelante Andalucía, Podemos Andalucía, Más País Andalucía/ Andaluces Levantaos; y otras plataformas y grupos en defensa de la sanidad pública de distintas comarcas y municipios.

🏥El derecho a la salud pública lo hemos conquistado lxs trabajadorxs y vamos a defenderlo.🗣️@aristu_carlos: "En #Andalucía hay gente que padece cáncer y no lo sabe y los centros de salud son espacios de ansiedad para gente que necesita su derecho a la sanidad". pic.twitter.com/n1QAO37Gq0 — CCOO Sevilla (@ccoosevilla) December 18, 2021