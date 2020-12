Muere un joven sevillano en una explosión en una finca de Badajoz

Un joven sevillano de 22 años murió el pasado 23 de diciembre en una explosión en una finca de Badajoz. La víctima habría ido a pasar unos días a una casa de campo del término municipal de Cabeza la Vaca, donde se produjo la deflagración. El suceso ocurrió sobre las cinco de la tarde en la finca conocida como Encina Colorada, según informó el centro de emergencias 112.

En el accidente también murió un hombre de 56 años, técnico que revisaba la caldera que explotó, y resultaron heridas una mujer de 46, con numerosas contusiones y con pronóstico grave, y un joven de 16, menos grave y con heridas en la cara. Los dos heridos fueron trasladados al Hospital de Zafra. El alcalde del municipio, Manuel Vázquez Villanueva, explicó a Efe lo que explotó fue una caldera de leña que había en la finca.

Según El Periódico Extremadura, la mujer herida es la madre del joven fallecido. La familia reside en Sevilla pero había ido a pasar unos días en esta finca de la localidad pacense, por lo que estaban poniendo a punto las instalaciones, entre ellas la caldera o estufa.

El hombre fallecido, por su parte, sí es vecino de Cabeza la Vaca y era ajeno a la familia. Según el citado rotativo, se trataría de un técnico que habría acudido al lugar a reparar la caldera, y que murió cuando era trasladado en la ambulancia. Según detallaron los bomberos de la Diputación de Badajoz fue la metralla de la caldera la que habría provocado la muerte de las dos personas. Se trataría de una caldera de leña, que tiene adyacentes dos calderines de agua.

Aunque la Guardia Civil investiga el hecho, se apunta a que se habría solicitado la presencia del técnico porque se habría detectado algún problema en la caldera, aunque aún no se puede determinar si ésta llegó a manipularse antes de la explosión o no. El suceso no provocó ningún incendio, pues se trató de una deflagración en principio "por presión por agua muy caliente", que provocó en el caso de los fallecidos "muerte por metralla metálica".

Tras el aviso, hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos sanitarios, incluido un helicóptero del Servicio Extremeño de Salud con base en el hospital comarcal de Don Benito-Villanueva, y de Bomberos de Don Benito, Jerez de los Caballeros, Monesterio y Fregenal de la Sierra. También se movilizaron miembros de Cruz Roja de Fuente de Cantos.