Muñoz se fija el objetivo de ejecutar un presupuesto que “no es suficiente”

“Me dispongo a gestionar mi primer presupuesto con tres objetivos claros: la ejecución de las partidas presupuestaria, el diálogo y el consenso, y la reivindicación a otras administraciones públicas de iniciativas que deben complementar el presupuesto que hoy aprobamos”. Esta fue una de las claves que desveló Antonio Muñoz ayer en una sesión plenaria extraordinaria en la que se aprobó de manera definitiva las cuentas de la ciudad para este año con los votos a favor de los concejales de Adelante Sevilla.

El gobierno socialista defiende que el presupuesto cuesta con un volumen de gastos (119 millones de euros) sin precedentes en la ciudad e inicia hoy su ejecución con cuatro prioridades: la mejora de los servicios públicos, la sostenibilidad y lucha contra el cambio climático, la reducción de las desigualdades y la recuperación económica. “Es un ambicioso presupuesto municipal, está a la altura de la cuarta ciudad de España y de la capital de Andalucía y lo ponemos al servicio de la ciudadanía en un momento clave para la recuperación económica y la generación de empleo. Un año, 2022, que arrancamos con ilusión, fuerza y datos de evolución económica y laboral que nos llevan a mirar al futuro con confianza”, comentó el alcalde socialista.

“Al resto de grupos de la Corporación, tiendo la mano para que trabajemos juntos en el desarrollo de aspectos de este Presupuesto municipal en los que coincidamos, poniendo así por delante el interés de Sevilla”, añadió Muñoz a la vez que reclamó al resto de administraciones públicas un compromiso claro con Sevilla: “Tenemos el presupuesto municipal. Pero no es suficiente para afrontar los grandes retos que tenemos como ciudad. Necesitamos el mayor compromiso posible por parte del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía. Un compromiso a la altura de la cuarta ciudad de España y de la capital de la comunidad autónoma”, concluyó.

PP, Cs y Vox confirman su no “rotundo al hipotecar” la ciudad al pacto con “los radicales”

PP, Cs y Vox confirmaron su no “rotundo” a unas cuentas “irreales y ficticias” que “hipotecan” a la ciudad por el pacto con la “izquierda radical”. El portavoz de los populares, Juan de la Rosa, calificó los presupuestos de “partidistas” e insistió en conocer “cuánto les va a costar a los sevillanos” el pacto con la “izquierda radical”, en alusión al apoyo de Adelante al PSOE para sacar adelante las cuentas, un “marrón que le dejó su antecesor”. El portavoz de Cs, Álvaro Pimentel, afeó unas cuentas “irreales y ficticias” que contienen “ni una sola de las recetas necesarias para la reactivación. Le volvemos a decir que no porque no vamos a ser cómplices de un presupuesto” con el que se pierde, a su juicio, “la oportunidad de seguir creciendo”. Por parte de Vox, su portavoz Cristina Peláez, criticó las partidas destinadas a la “religión climática, al gasto ideológico y a la cooperación al desarrollo”. “No le queda otra que mantener una política alejada de las necesidades de los sevillanos”, interpeló al primer edil.

Por parte de Adelante, su portavoz Daniel González Rojas, reconoció que “el PSOE no es de fiar” por eso, “calienten, saquen músculo, no se pasen el balón y cumplan con las reglas del juego. Le compramos casi el cien por cien de su discurso de investidura. Chapó por la música, pero nos preocupa la partitura”.