El PP denuncia el colapso de los servicios sociales en Sevilla, con 3.800 personas en lista de espera

El Grupo Municipal del Partido Popular preguntará en el próximo Pleno al Alcalde sobre las listas de espera en los centros de servicios sociales del Ayuntamiento ante el colapso y el retraso en atender a las personas.

El portavoz del Grupo Popular, Beltrán Pérez, ha señalado que "estamos hablando de que en estos momentos existen 3.800 personas en lista de espera, a la que se incorpora una media de 200 nuevos casos a la semana". El edil explica que "en los últimos meses, este Grupo Municipal viene denunciando el colapso de los servicios sociales del Ayuntamiento, ya que, según nos trasladan los usuarios y, el personal de la delegación de Bienestar Social ha reconocido, la demora en ser atendidos está llegando a los tres meses y medio".

Pérez ha indicado que "esta situación ya se producía antes de la aparición de la pandemia del Covid-19, debido al preocupante déficit que sufre en materia de personal la Delegación de Bienestar Social desde hace años. Pero ahora los efectos devastadores de la crisis sanitaria que padecemos han hecho incrementar la demanda de los servicios sociales municipales, y éstos, que en condiciones normales no funcionaban correctamente, no se encontraban preparados para las circunstancias actuales, lo que demuestra la ineficacia del plan de choque puesto en marcha por el equipo de gobierno en octubre de 2020 para intentar reducir las preocupantes cifras de las listas de espera".

El PP ha recordado que el Pleno del pasado mes de julio aprobó por unanimidad una propuesta del Grupo Popular para la elaboración de plan estratégico de los servicios sociales municipales, que no se ha realizado hasta la fecha, y las medidas que se están adoptando resultan del todo insuficientes, más allá de los Consejos, Comisiones, y demás órganos que se convocan, que no hacen sino disfrazar una gestión deficiente que no aporta las soluciones para mejorar la realidad de los barrios de Sevilla.

"Entendemos que es necesaria una política transversal para mejorar a medio y largo plazo la realidad económica de nuestra ciudad, que nos lleve a la mejora en el empleo y por tanto a una menor necesidad de uso de los servicios sociales. Con ello conseguiríamos por supuesto que los mismos no se colapsaran". Además, a la vez, y mientras eso se convierte en una realidad, "es indispensable una mejor gestión de los recursos municipales para atender las necesidades básicas a corto plazo, y el Ayuntamiento de Sevilla no está a la altura, por más que el gobierno del PSOE saque pecho de un ranking sobre consignación presupuestaria en gasto social, una circunstancia que no contradice nuestros argumentos, pues estamos hablando de gestión deficiente, más allá de los números que se dibujen en un presupuesto".

Las preguntas que hará el PP en el Pleno

Los concejales del Grupo Popular presentan al Pleno las siguientes preguntas:

1.-¿Cuál es el período máximo para la atención de los usuarios, desde que se registra su solicitud de atención por cualquiera de los medios disponibles - servicio telefónico 010, registros municipales, presentación en persona en los Servicios Sociales del Ayuntamiento, etc. - hasta la fecha de atención efectiva de esos mismos usuarios por parte de los profesionales de cada uno de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios de Sevilla?

2.-¿Qué número de usuarios pendientes de atender existe en cada uno de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios de Sevilla?

3.- ¿Cómo piensa dar solución a este grave problema de gestión que afecta a los Centros de Servicios Sociales Comunitarios de Sevilla?

4.- ¿Cómo piensa dar solución, en concreto, a la falta de personal en estos centros?