Patrimonio pone condiciones a la reforma del entorno del monumento de Cervantes

Una autorización con peros. La Comisión Provincial de Patromonio Histórico autorizó el pasado 28 de octubre la remodelación que el Ayuntamiento ha planteado para el entorno del monumento de Cervantes, en la calle Francisco Bruna. Este órgano dependiente de la delegación territorial de Cultura y Patrimonio Histórico, aplaude en su resolución la eliminación de la carga y descarga y los aparcamientos, pero advierte del excesivo número de elementos que existe en torno al monumento realizado por Sebastián Santos Rojas. Además censura el gran tamaño de los marmolillos recogidos en la reforma y no autoriza la plantación de un árbol.

El Ayuntamiento informaba el pasado día 28 del proyecto de remodelación del entorno del monumento a Cervantes, cercado y acosado por vehículos y múltiples elementos. La solución adoptada por los técnicos de la Gerencia es la de ampliar el espacio peatonal frente a la escultura eliminando la superficie ocupada hasta ahora por la carga y descarga. La pavimentación de los espacios afectados se realizará con el mismo material al de la solería existente y, con objeto de preservar el monumento, se colocarán en su frente siete marmolillos de granito similares a los existentes en su entorno más cercano con el anagrama de la ciudad.

Patrimonio en su reunión de ese mismo día, según recoge el acta, acuerda por unanimidad de sus miembros informar favorablemente la intervención planteada “en lo relativo a la eliminación de parte de los aparcamientos frente al busto de Miguel de Cervantes, dado que supone una leve mejora del espacio público”, pero pone condiciones. La Comisión dice que “deben eliminarse” el resto de elementos que producen una afección negativa en la contemplación del monumento y en la percepción del propio Conjunto Histórico, como son: bicicletero, contenedores de basuras, vidrio, papel, etcétera, buzón, o la cabina de teléfono. No es la primera que Patrimonio advierte al Ayuntamiento en sus resoluciones la gran cantidad de elementos dispares que existen en el conjunto histórico.

En cuanto a los siete marmolillos de piedra, Patrimonio considera que son “demasiado grandes dada la cantidad y distancia a la que se han dispuesto”. Pide que se tome como referencia de tamaño y diseño los ya existentes en la Plaza de San Francisco, y que se sitúen a mayor distancia, “dado que la colocación planteada generará una barrera visual y material no acorde con el objetivo planteado”.

Por otra parte, no se autoriza la plantación de un árbol en la confluencia de Entrecárceles y Álvarez Quintero. Se basa la Comisión en que no se dice su especie y que, en cualquier caso, “no puede considerarse adecuada la ubicación propuesta ya que es disonante con el arbolado lineal de la calle”. Considera que sí sería viable la colocación de un sistema que no fuera fijo y que pueda retirarse en función de las necesidades.

San Hermenegildo y la Puerta de Córdoba

En su reunión del pasado 28 de octubre, este órgano que preside Susana Cayuelas como delegada territorial también estudió el Proyecto de restauración, limpieza y consolidación de la capilla de la iglesia de San Hermenegildo y el proyecto de conservación-restauración de los portones de la Puerta de Córdoba, anexa a la iglesia y que forma parte de la muralla almohade.

En cuanto al primero, la Comisión acordó por unanimidad “tomar conocimiento en sentido favorable” del documento presentado, considerándolo una propuesta de intervención en la pequeña capilla de San Hermenegildo situada en la planta alta a los pies de la iglesia, quedando a la espera de la presentación de un proyecto de conservación conforme a los requisitos y contenidos mínimos establecidos en los artículos 20 a 22 de la vigente Ley de Patrimonio Histórico.

En relación al Proyecto de conservación y restauración de los portones de la Puerta de Córdoba, analizada la documentación presentada, la Comisión acordó por unanimidad de sus miembros solicitar más información al considerar que el documento entregado es insuficiente: “Se observan ciertas carencias en el análisis, diagnóstico y propuestas de conservación y restauración que deben ser subsanadas en un proyecto que aporte, entre otros, datos histórico-artísticos de estos portones y los tratamientos para sus elementos metálicos y para corregir los deterioros estructurales y desplazamientos que presentan”.

En la misma línea, la Comisión tomó conocimiento del proyecto de restauración del altar mayor de la parroquia de San Jacinto, pero espera la presentación de un nuevo documento en el que se detalle el estado de conservación, las patologías y la propuesta de actuación especificando materiales y técnicas a emplear.

Un hotel de 4 estrellas en la calle San José

La Comisión acordó por unanimidad de sus miembros informar favorablemente sobre el proyecto básico para la construcción de un hotel de cuatro estrellas en una parcela interior situada en la céntrica calle San José número, 17. Se trata de un edificio que se encuentra en el ensanche de la iglesia de San José.

La parcela de referencia está afectada por el entorno del Convento Madre de Dios de religiosas Dominicas, declarado Monumento Bien de Interés Cultural (BIC), forma parte de Plan Especial del Sector 5 San Bartolomé y, a su vez, se ve abarcada por la zona de amortiguamiento de la Catedral, el Alcázar y el Archivo General de Indias como bienes incluidos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Deberá realizarse con carácter preventivo una actividad arqueológica.