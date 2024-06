Un policía local de Sevilla abronca a una vecina de la Macarena que denunció la presencia de indigentes

"Buenos días, los colchones no pensará usted que lo han comprado las personas sin techo verdad? (sic)". Así empieza la insólita, mal escrita y cuanto menos poco profesional respuesta que un inspector de la Policía Local de Sevilla ha trasladado por escrito a una vecina de la Macarena que lleva más de un mes denunciando la presencia de indigentes en las calles León X y León XIII y la suciedad que esto genera. La mujer envió varios correos electrónicos de quejas, acompañados con fotografías, al distrito Macarena. Lo que no esperaba es que, encima de que nadie hiciera nada por solucionarle el problema, se tuviera que llevar también una reprimenda del policía. Además, por escrito, vía e-mail y firmada con el número de carné profesional.

"Si los vecinos cumplieran con la ordenanza de limpieza y llámense a 010 donde les recogerían los colchones de forma gratuita, o bien llevarse a un punto limpio seria más fácil para todos (sic)", continúa el texto firmado por el inspector, que está plagado de faltas de concordancia y también tiene alguna de ortografía. Tras este reproche, el agente pasa a informar a la vecina de que su calle ha sido incluida en los programas de limpieza y que forma parte del itinerario que recorre un furgón policial y un camión de Lipasam, "que según su cuadrante de trabajo actuarán de oficio".

La comunicación del inspector ha tenido respuesta por parte de la vecina, que pide al agente "no le demos la vuelta a la tortilla, por favor". "Por supuesto que imagino que los sin techo no han comprado los colchones, y que si los ciudadanos cumpliéramos las ordenanzas de limpieza todo iría mejor. Simplemente estoy haciendo una llamada de atención, para que se tenga en cuenta y pase Lipasam. Los colchones es lo que menos importa, ¿pero la suciedad que dejan estas personas en la vía pública también es culpa de los que no tiran los colchones llamando al 010?", se plantea la mujer.

La denunciante insiste en que "es insoportable pasar por las mierdas y meados que a diario dejan en una calle peatonal, en la que los niños salen con sus bicis y patines, o a pasear las personas mayores de la barriada". La mujer concluye pidiendo una "convivencia digna, limpia y sobre todo segura".

No era la primera vez que la Policía Local interactuaba con los ciudadanos de esta zona del distrito Macarena, que llevan al menos desde mayo denunciando estos mismos problemas. "Es insoportable, sabemos que es un problema de sociedad, pero los vecinos no aguantamos más", comunicaban en un email, para luego avisar de que habían llamado al 112 para que quitaran las tiendas de campaña y colchones que "hay desde hace varias semanas en la calle León X".

Tras estos correos, otro agente de la Policía Local les respondió muy correctamente informándoles de que había dado aviso a Lipasam para retirar los residuos y desinfectar la zona. Sin embargo, los vecinos han vuelto a insistir con el problema, algo que parece que no sentó demasiado bien al inspector al mando del distrito Macarena, que fue quien le envió la última respuesta.

En una de estas comunicaciones, los denunciantes admitían que ya se habían puesto en contacto con la Policía en varias ocasiones para denunciar las "pernoctaciones en la vía pública". "Ya sé que es un tema muy difícil de tratar, pero me gustaría que no quede olvidado el barrio. Ya lo limpió Lipasam y retiró colchones y basura, pero sólo pido que sigan revisando a diario", decía uno de los avisos, en los que se adjuntaban fotografías de personas durmiendo en la vía pública.

Otro vecino de la misma zona calificó, en otro correo enviado a la Policía y al distrito, la calle León X como "asquerosa y olvidada" y decía que la situación "ya supera los límites". "Cada día al despertar para trabajar los vecinos vivimos una situación insoportable debido a personas sin hogar que duermen en las aceras situadas en el mismo muro de un colegio, el Huertas del Carmen, que a su vez está pegado a nuestros hogares", exponía este residente, que lamentaba que los niños tuvieron que cruzarse con esta suciedad y abandono cada vez que iban al colegio. Por ello, pedía a las autoridades "una mayor atención y soluciones reales" para impedir que la presencia de indigentes en la zona terminara siendo perenne.