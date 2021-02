Quejas contra la Policía Local de Sevilla por no atender las llamadas

Vuelven las quejas porque no se atienden las llamadas al 092, el teléfono de emergencias de la Policía Local. Así lo ha denunciado este lunes el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en Sevilla, que recuerda además que este no es un problema nuevo en la capital andaluza. "Hay que reconocer que muchas llamadas no son atendidas, lo que no es justo es acusar a los compañeros de la Central de Transmisiones", apunta el sindicato en una nota de prensa.

La central mayoritaria en la plantilla de Sevilla lamenta que durante el pasado fin de semana, como ocurre en todos, "los sevillanos han intentado comunicar con su Policía Local para comunicar botellonas, fiestas, bares abiertos, personas borrachas y otras circunstancias que ponen en riesgo la seguridad, incumplen las medidas sanitarias y vulneran el derecho al descanso".

El sindicato pide a los ciudadanos que conozcan "las carencias" con las que los policías locales tienen que trabajar y "apunten sus críticas hacia quien tiene la culpa". "La cuestión radica en la falta de personal tan grave que hay, sumado a que el fin de semana el jefe de la Policía Local, José Medina Arteaga, no se preocupa de reforzar el servicio y lo deja bajo mínimos", dice el Sppme, que responsabiliza directamente al jefe del cuerpo, del que dice que "se preocupa más por pasear y criticar al sindicato que por trabajar en mejorar el sistema".

Los representantes de los agentes denuncian que no se refuerza el servicio ni teniendo a diez policías confinados por el Covid-19. Además, el sistema de comunicaciones está obsoleto y tiene más de veinte años, por lo que "lógicamente falla más que funciona". Los ordenadores cuentan con el sistema Windows XP y no se pueden ni siquiera imprimir los documentos de requerimientos o antecedentes. "A esto hay que sumarle las continuas caídas, dejando al personal de calle completamente incomunicado y vendidos ante cualquier circunstancia".

No queda ahí el asunto para el Sppme, pues aunque la centralita permite recibir 12 líneas simultáneas, sólo se pueden atender dos llamadas, "cuando se puede". "Las otras llamadas no tienen ni una simple grabación que indique con quién está hablando y el tiempo de espera". De los cinco ordenadores que había con conexión telefónica sólo quedan dos, los cuales han sido cedidos a una empresa privada para que sea el personal de ésta quien atiendas las llamadas entrantes. "Es un personal privado que no tiene formación en emergencias y no sabe discriminar llamadas, sólo descuelgan el teléfono y saturan al operador con llamadas que ni siquiera son nuestras".

"En la Expo 92 teníamos mejores transmisiones que en el año 2021", critica el Sppme. El Ayuntamiento ha sacado a concurso las nuevas comunicaciones de la Policía Local, pero el sindicato lamenta que en el tribunal que tiene que elegir el futuro sistema no haya ni un solo agente de este cuerpo. "La Delegación prefiere que lo elijan los de Tussam y Lipasam, que sí están en el tribunal".

El sindicato también dice que le "parece curioso y vergonzoso que nadie de la Delegación salga a defender el trabajo" de los policías de Transmisiones. "Aumenta nuestra perplejidad cuando las críticas se producen a través de las redes sociales, teniendo a la inquieta Emergencias Sevilla, que vende hasta el rescate de un gato".