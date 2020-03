División vecinal en Reina Mercedes por el alojamiento urgente de personas sin hogar

El alojamiento urgente de personas sin hogar, ante el estado de alarma por el coronavirus, en un centro deportivo del barrio de Reina Mercedes ha generado una división de opiniones entre sus vecinos. El Ayuntamiento ha habilitado un centenar de plazas en esta zona y otras tantas en otro punto de la ciudad con la garantía de que estas personas cuentan "con un seguimiento por parte de servicios sociales y con controles Policiales". No pueden salir del equipamiento donde están confinados y si lo incumplen serán denunciados.

La decisión municipal, tomada ante la necesidad de poner a disposición de esta población que vive en la calle un recurso social y de tenerlas en un sitio controladas, ha sido acogida con división de opiniones entre las asociaciones del barrio. La asociación de vecinos Los Andes, que preside Álvaro Cisneros, envió el viernes una carta al alcalde Juan Espadas rechazando la llegada de estas personas sin hogar al barrio. Por contra, desde la asociación Foro Heliópolis que preside Teresa Florido se acepta esta medida responde a "un momento de absoluta excepcionalidad", en un escrito enviado este martes al alcalde.

La asociación Los Andes explica en su carta al Ayuntamiento que "existe una gran preocupación entre los vecinos de Heliópolis" por la posible ocupación del Centro Deportivo Ifni con personas sin hogar y añaden que comprenden la necesidad de evitar nuevos focos de contagio del COVID-19 pero aseguran que "esta medida se adopte sin las garantías sanitarias ni de seguridad que tanto la situación de alarma en la que nos encontramos, como las personas a las que van dirigidas merecen".

Aducen que este centro deportivo "no reúne esas medidas" y que deberían llevarse a otras muchas instalaciones municipales "que sí dispondrían de las mismas, así como existen barrios sobredotados de instalaciones e infraestructuras de todo tipo para beneficio de sus vecinos que bien podrían ser utilizados para este tipo de situaciones".

Los Andes considera que para no poco residentes en Heliópolis este barrio está "olvidado secularmente, sininfraestructuras adecuadas, abandonadas sus calles, su jardinería, su arbolado, sus luminarias, etc." y que no merecen que se traiga al barrio "inseguridad, preocupación y desasosiego a sus habitantes, en su gran mayoría calificados como de alto riesgo por su avanzada edad".

La asociación que preside Cisneros espera que el Ayuntamiento dé marcha atrás y le dice que si no lo hace "trasladaría a Heliópolis la imagen de un Ayuntamiento y de un Alcalde insensible para con sus ciudadanos que además los expone a la enfermedad con personas que, habiendo renunciado, por múltiplesrazones, a convivir en sociedad y a sujetarse a sus reglas, van a campar a sus anchas por su barrio".

La posición de Foro Heliópolis

Desde Foro Heliópolis la posición es completamente opuesta a Los Andes y se señala que Los Andes no es la única entidad del barrio y que existen otras dos asociaciones en Heliópolis que se vienen señalando en estos últimos tiempos con sus iniciativas de todo tipo abiertas al conjunto de la ciudad.

Para esta entidad, la iniciativa municipal de traer a los sin techo se produce "en un momento de absoluta excepcionalidad en el que los reproches y las reivindicaciones deben dejarse de lado y debemos arrimar el hombro al ímprobo esfuerzo que las autoridades están realizando para superar la pandemia".

La entidad incide en que se trata de garantizar un espacio de protección y alojamiento 24 horas (así pues, noche y día) a los desamparados, y que la habilitación del centro deportivo venía resuelta con el respaldo de varias instituciones, en especial la Cruz Roja y la Fundación La Caixa. Y reprocha a Los Andes su temor cuandoi "hemos podido saber que estos sin techo van a quedar recluidos o confinados, como todos los ciudadanos, y que el centro deportivo va a contar o cuenta ya con policía en la puerta para asegurar la cuarentena".

Foro Heliópolis lamenta que Los Andes cita la queja de los residentes por el supuesto peligro que puede traer este colectivo y recalca que "ante todo, los sin techo no son personas contagiadas, sino simplemente desamparadas. Y en segundo lugar, este vecindario se vanagloria de su espíritu abierto y solidario que demuestra en toda ocasión con importantes manifestaciones deportivas, religiosas y culturales de todo tipo".