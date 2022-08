Sevilla, la ciudad del turismo y mucho más

Solo hace falta abrir cada día la prensa en cuanto te levantas para concluir que algunos intentan crear una atmósfera irrespirable que nos convenza de que estamos en el peor momento de nuestra historia reciente. El mensaje es claro, “vamos a entrar en una situación de crisis que llegará después del verano”, y si embargo, los datos que dan no logran convencernos de ello, eso sí, apuntan en una dirección clara… Es curioso que esos mensajes parten de los que tienen grandes riquezas y de su corte mediática.

Es cierto que la inflación es un grave problema y que hasta ahora ha sido soportada solo por los trabajadores, que la guerra de Ucrania ha puesto patas arriba los precios y estamos ante una crisis energética que necesita urgentes soluciones y que esto ha provocado colapso en los suministros y, a pesar de ello, es la primera vez que en nuestro país se ha pasado de los 20,3 millones de cotizantes en la Seguridad Social, que en Sevilla valorando los datos de empleo de manera anual ha bajado el paro, se está creando empleo y ese empleo es indefinido (los contratos indefinidos han crecido más del 200%), sin duda gracias a la reforma laboral pactada entre los agentes sociales y el Gobierno de España.

Sevilla alcanzó los 2,5 millones de turistas en 2021, un 61% más que el año anterior, y se acerca a los datos de 2019, antes de la pandemia. Desde UGT sabemos que el turismo es un sector estratégico en Sevilla en cuanto a la creación de empleo. Por ello, entendemos que la apuesta tiene que ser decidida y para ello, es necesario profesionalizar el sector, formar a los trabajadores y por supuesto que los sueldos sean dignos y les permita llegar a fin de mes y vivir de sus salarios, y no tener que buscar varios empleos como hasta ahora ha venido sucediendo.

En estos días, tras la reunión convocada por el Ayuntamiento de Sevilla en la que hemos participado UGT y CCOO junto a las asociaciones sectoriales, todas las patronales, empresarios, entre otros, el Consistorio ha logrado el consenso para iniciar el debate sobre la llamada tasa turística. Desde UGT Sevilla apoyamos la medida entendiendo que servirá para poner a Sevilla en el exterior en el lugar que le corresponde tal como otras grandes ciudades históricas del mundo, la medida repercutirá de manera positiva en el bolsillo de todos los sevillanos.

En el sindicato que dirijo en Sevilla, tenemos claro que no nos vamos a resignar con los discursos catastrofistas que piden la austeridad social a los de siempre, a los que menos tienen y mientras las grandes patronales y los bancos sigan poniendo excusas para no aportar en función de lo que ganan, desde UGT lo decimos claro, no vamos a seguir tolerando que se aplique la vieja receta ideológica neoliberal de siempre y esto es, justo a lo que nos quieren llevar con los discursos que cada día escuchamos en los medios de comunicación.

Somos conocedores de las dificultades que atravesamos, pero también subrayamos que hay señales de progresos laborales y económicos evidentes y en esa línea deben ir las políticas que necesitamos.

En el análisis conviene ser certeros porque si alguien está cerca de los trabajadores en particular y de los que más lo necesitan, es UGT y por ello sabemos que vivimos un momento complicado, pero también sabemos que hay que acabar con la situación de injusticia que significa un país en el que los beneficios empresariales son altísimos y cuando se trata de las mínimas mejora para los trabajadores todos sea pesimismo en frases como que la economía se hunde. Todos los que dicen catastróficamente siempre que ahora no es el momento y que hay que tomar medidas de ajuste y vaticinan el fracaso, hasta ahora nunca han acertado nada más hay que mirar la reforma laboral, la reforma de las pensiones, el Salario Mínimo Interprofesional, etc.

Y es que haciendo un repaso a los titulares de la historia reciente es fácil hacerse las preguntas, los de las medidas de ahorro energético arruinarán la hostelería y la economía ¿Son los mismos de la Ley del Tabaco será la ruina de la hostelería, de la subida del SMI creará paro, de la Reforma Laboral arruinará empresas y hundirá el empleo? Sí, son los mismos. ¿Será posible que de una vez por todas empiecen a asumir la democracia, lo que las urnas decidieron?.

Es importante poner en valor la llegada de los fondos de resiliencia europeos y apostar por un uso adecuado de los mismos.

Desde UGT ponemos el acento en que la primera causa de la inflación es la crisis energética y de suministros, y el mantenimiento y crecimiento de los beneficios empresariales, y en este sentido no hay recetas mágicas, no podemos repartir los costes de la inflación, es el momento de decir sin tapujos que la paguen los que la crean sin castigar la capacidad de consumo ni empobrecer a la sociedad. La única receta que significa no dejar a nadie atrás para acabar con la inflación actual pasa por el control de precios y guste más o menos por limitar los beneficios empresariales, por supuesto apostando por el escudo social que hizo posible mantener empresas y empleos durante la pandemia.

No puedo olvidarme para terminar este análisis de los convenios colectivos que necesitan subidas responsables y cláusula de revisión a final de año para no perder poder adquisitivo ni parar la economía.

Es el momento de nuevo de dejar los discursos catastrofistas, el partidismo dirigido a los que más tienen y ponerse a trabajar para salir adelante y en eso siempre pueden contar con UGT.