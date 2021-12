Sevilla da un paso más para la celebración de la Semana Santa y la Feria de 2022

Una maquinaria que avanza. El Ayuntamiento de Sevilla mantiene abierto todo el importante procedimiento administrativo destinado a la organización de las Fiestas de Primavera de 2022. El último paso ha sido sacar a licitación pública el contrato para el suministro de y montajes de los distintos exornos florales de la Semana Santa y la Feria de Abril. Se trata de una señal inequívoca que revela que no hay intención alguna de ralentizar o suspender la cadena pese al avance de la variante ómicron del coronavirus. El escenario que se contempla es que la situación en la primavera -el Domingo de Ramos es el 10 de abril y el alumbrado de la Feria se celebra el 1 de mayo- sea muy diferente al de ahora.

Ya lo advertía Juan Carlos Cabrera, delegado de Fiestas Mayores y Gobernación, durante la ceremonia de la puesta del primer tubo de la portada de la Feria de Abril: "La Feria no se puede parar". La cantidad de contratos que el Ayuntamiento tiene que sacar a licitación para el montaje de la Feria es enorme, por lo que no se puede dilatar. El punto de no retorno es precisamente el inicio de la construcción de la portada y el resto de las estructuras tubulares de las casetas. En el año 2020, el procedimiento se tubo que suspender tras declararse el Estado de Alarmar, mientras que la situación de 2021 aconsejaba que ni si quiera se pusieran en marcha estos contratos.

El escenario hoy se vislumbra de otra manera. Los científicos aseguran que ómicron puede ser el finde la pandemia como la conocemos y que en la primavera la situación esté más o menos normalizada. Desde la delegación de Fiestas Mayores también tienen claro, como ya publicó este periódico hace unas semanas, que la Feria debe celebrarse en su formato tradicional.

De cara a la Semana Santa y la Feria, ya ha salido a licitación el contrato para los exornos de ambas celebraciones. El objeto del contrato es la confección y colocación de guirnaldas vegetales, suministro y montaje de plantas de ornato para la Casa Consistorial, el escenario del Pregón y carrera oficial de la Semana Santa, la portada de la Feria de Abril, las casetas municipales de la Feria de Abril (Protocolo y Turismo) y canastas florales de las calles del real de la Feria. Se trata de una actuación que realiza el servicio de Parques y Jardines.

"El objeto del presente contrato consiste básicamente en el suministro de diferentes artículos como son las guirnaldas vegetales confeccionadas para la ornamentación de la Carrera Oficial de la Semana Santa y el suministro de diferente material vegetal en macetas o contenedores de distintas alturas y tamaños (ficus, tuyas, durillos, gitanillas, geranios, etcétera y centros de claveles) para uso en los exornos de caracolas provisionales de la Semana Santa, Pregón, Casa Consistorial y/o Casetas Municipales del Recinto Feria", explica el pliego.

Por otra parte, el Consejo de Cofradías también sigue sumando hitos en el calendario para desembocar en una Semana Santa normalizada. Esta misma tarde, la asamblea de hermanos mayores deberá debatir, y en su caso aprobar, el nuevo reglamente de uso y adjudicación de las sillas de la carrera oficial. Se trata de un documento que ha levantado polémica, especialmente por su régimen sancionador. Una vez aprobado, el Consejo ya podrá remitir a los abonados las cartas de renovación a lo largo del mes de enero.