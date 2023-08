Sevilla pierde más de 5.700 afiliados en julio y tiene menos empleo que al comenzar el año

Preocupante evolución del empleo en la provincia. Según los datos de afiliación a la Seguridad Social difundidos este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Sevilla ha perdido 5.764 cotizantes en julio,una cifra algo superior a la del año pasado y, en cualquier caso, la mayor desde 2012. Si miramos más allá y observamos el comportamiento de los últimos meses, concluimos que en 2023, entre enero y julio, se han destruido 6.370 empleos, en contraste con el alza de afiliados récord en España. El número total, 788.671, se aleja ya bastante del récord de 800.000 alcanzado en abril.

Y que la provincia lleva destruyendo empleo tres meses consecutivos. Desde 2015 no se daba el caso de que mayo, junio y julio fueran meses malos, y no ocurrió ni siquiera en lo peor de la pandemia. La evolución anual, en cualquier caso, sigue siendo buena, con 14.993 afiliados más respecto a julio del año pasado, pero la desaceleración es evidente, porque en abril esa cifra superaba los 25.000.

Por lo que respecta al paro registrado, los datos no son tan malos, más bien normales para esta época del año. Sevilla suma 282 parados más, cifra, por ejemplo, parecida a las de los años 2017 y 2018 y bastante mejor que la del año pasado, cuando se incorporaron a las listas del paro 1.356 personas. Sevilla se queda, pues, en 169.422 parados, una cifra similar a la que había en enero de 2009.

Hay que tener en cuenta que las estadísticas de paro y afiliación son diferentes, y de ahí, a veces, la disparidad de los datos. La creación o destrucción de empleo no se tiene por qué trasladar automáticamente al paro registrado. Puede que gran parte de los que han perdido su empleo en julio no se hayan apuntado a los servicios de empleo, o no figuren como parados sino en otra categoría.