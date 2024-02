Sevilla prorroga el presupuesto del año pasado y deja en el aire 150 millones de inversión

El Ayuntamiento de Sevilla trabaja desde hoy con presupuestos prorrogados. Lo ha anunciado primero el alcalde, José Luis Sanz, en un acto de presentación de los nuevos autobuses de Tussam, y lo ha aclarado después el delegado de Hacienda, Juan Bueno, en una rueda de prensa convocada a tal efecto en el Salón Comedor de la Casa Consistorial. "Desde este momento está finalizado el trámite presupuestario. No estamos dispuestos a perder ni un minuto más con señores - en alusión a la oposición formada por PSOE, VOX y Podemos-IU- que no han aportado ni una sola idea para mejorar el Presupuesto ni la ciudad de Sevilla y han votado que no a todo todo lo que recogía nuestro borrador. Con ello han dicho no a más de 150 millones de euros para Sevilla y los sevillanos", abundó Bueno ante la prensa.

El gobierno municipal inicia así una nueva etapa en la que tendrá que trabajar con unas cuentas que se aprobaron en 2023 cuando aún estaba en sillón de mandos el socialista Antonio Muñoz. Esta decisión se ha comunicado tras haber sido rechazado el borrador de 2024 en los distintos organismos autónomos municipales a los que se ha elevado, incluso, sin que se llegue a celebrar un Pleno en el que el PP no tenía puestas esperanzas en contar con el apoyo de la oposición, como ya dejó entrever hace algunas semanas cuando hizo varias manifestaciones públicas sobre la falta de avances en las negociaciones, y tras unas declaraciones del portavoz del PSOE, Antonio Muñoz, quien ha confirmado que presentará una enmienda a la totalidad como harán los grupos de Podemos-IU y Vox, que ha puesto como condición su entrada en el gobierno local para dar su apoyo a las cuentas.

"La oposición no ha venido a este Ayuntamiento a trabajar por Sevilla, sino a tratar de bloquear la ciudad y hacer suyo el dicho de cuánto peor, mejor. Pero con su actitud no sólo hacen daño a este gobierno, que sigue y va a seguir trabajando por Sevilla y por los sevillanos, sino que hace daño de forma consciente y deliberada a la ciudad y a los sevillanos porque han demostrado que sólo les interesa su beneficio personal y político. Hoy los grupos políticos de la posición, Vox, PSOE y Podemos-IU se han unido en una alianza contra sevillana y los sevillanos", ha dicho rotundo Juan Bueno, quien ha insistido en que dichos grupos políticos "no han aportado ninguna propuesta" a los ofrecimientos del equipo de Sanz. "A pesar de las muchas reuniones mantenidas con ellos", insiste.

Con este nuevo escenario, las inversiones municipales a partir de ahora se harán a base de modificaciones presupuestarias o "cualquier otra fórmula legal", ha remachado Bueno, insistiendo en que esta situación requiere "más trabajo" a su equipo de gobierno, pero no significa que vayan a "rendirse".