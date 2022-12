Trenes low cost, la Agencia Espacial y otras novedades que espera Sevilla para 2023

Con el año 2023 Sevilla vivirá interesantes cambios, desde poder viajar a otros puntos del país de forma más barata a desarrollar algo más otro tipo de viajes, como los espaciales. Repasamos a continuación algunas de las buenas nuevas que vivirá la provincia en los próximos meses.

Sede de la Agencia Espacial Española

Sevilla inició diciembre con una buena noticia, su elección como sede de la Agencia Espacial Española. Se espera que esté todo listo para funcionar desde el primer trimestre del 2023 y desde allí se coordinarán las actividades y decisiones de España relativas al espacio.

Los trenes low-cost llegan a Sevilla

Los trenes low-cost de alta velocidad no son una novedad en algunos puntos del país, pero todavía no han llegado a Sevilla (aunque ya falta menos para que lo haga). Por ejemplo, la llegada de Ouigo está prevista para finales del año 2023 y no solo beneficiará a Sevilla, sino que también conectará otras ciudades andaluzas como Málaga y Córdoba.

De Sevilla al cielo, nuevos vuelos para Sevilla

El verano de 2023 también llegará cargado de novedades para los que busquen viajar en el año que entra. Una de ellas es el aumento de la frecuencia de vuelos a destinos como París, Amsterdam, Lyon o Eindhoven de la mano de la aerolínea Transavia.

Por parte de Ryanair se podrá llegar desde Sevilla a la irlandesa ciudad de Cork con dos vuelos desde el mes de junio de 2023. Y no solo eso, sino que la ciudad recuperará su conexión con Varsovia (Polonia).

El aeropuerto de Sevilla se ampliará el próximo año

De la mano de las noticias de nuevas llegadas y despegues, el aeropuerto de Sevilla se prepara para recibir todo este trasiego terminando la modernización de sus infraestructuras a comienzos de 2023.

El aeropuerto ha estado en obras desde 2019, un proyecto que ha contado con una inversión de unos 80 millones de euros y ha aportado tres grandes proyectos: el recrecido de la pista de vuelo y la reforma y ampliación del edificio de la terminal y de la central eléctrica.

Fuera malos humos, aumentan las restricciones en la ZBE sevillana

2023 traerá consigo un cambio en la legalidad de la circulación automovilística en ciudades que superen los 50.000 habitantes (como es el caso de Sevilla). Si en 2022 el Plan Respira Sevilla ya había limitado el tránsito de ciertos vehículos a algunas partes de la ciudad, con el nuevo año se restringe el acceso a las zonas seleccionadas a los vehículos contaminantes entre las 7:00 y las 19:00 horas de lunes a viernes.

Estos vehículos prohibidos son en general los anteriores al 2000 que usen gasolina y los que usen diésel con matrícula anterior a 2006.

Ya se conocen los 15 pasos del Santo Entierro Grande de 2023

El próximo 8 de abril tendrá lugar esta procesión, con la que se quiere celebrar el 775 aniversario de la llegada de los cristianos (encabezados por el rey san Fernando) a la ciudad de Sevilla, cuando la urbe estaba en territorio musulmán. La quincena de pasos elegidos y las hermandades invitadas pueden consultarse en el siguiente enlace.