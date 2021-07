La Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente está negociando con Box Carpas S.L., la empresa malgueña supuestamente responsable de que la ciudad no tenga toldos este verano, una sanción económica por lo sucedido en el fallido concurso, en lugar de aplicarle la penalización máxima que supone que no podría contratar con ninguna administración pública en los siguientes tres años. El Ayuntamiento negocia una salida que no implique recursos eternos de la empresa.

Muñoz dijo que se ha iniciado el trámite para licitar un estudio sobre la posibilidad de instalar sombras en los puentes de la ciudad

El delegado de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz, explicó este martes a preguntas de la prensa que el Ayuntamiento de Sevilla no tiene intención de aplicar a la empresa la penalización máxima que le apartaría de cualquier contrato público durante tres años, y que se está negociando la opción de que pague una sanción por haber “mentido” en el concurso, lo cual es “penalizable” por parte de la administración afectada.

El contrato para entoldar 26 calles del centro de la ciudad se adjudicó el pasado abril por 810.000 euros a la empresa malagueña Box Carpas S.L., que llegó a firmar el contrato aun cuando el proyecto de instalaciones que presentó no se ajustaba a lo previsto en su oferta ganadora y aseguró que “no podía cumplir con las calidades de toldos que presentó”. Pulse aquí para acceder al expediente de adjudicación de los toldos.

Respecto a por qué no se contratan los toldos con otras empresas que se presentaron al concurso, Muñoz explicó que el hecho de que la adjudicataria (Box Carpas) haya firmado ya el contrato impide, según la ley de contratos, que el Ayuntamiento pueda recurrir a la segunda y tercera empresa que se presentó al concurso. Así pues, según el delegado, la única opción que permite la ley es resolver el contrato y volver a licitarlo.

La prioridad es dar sombra a las paradas de bus de La Campana El Ayuntamiento de Sevilla está tratando de resolver el entoldamiento de puntos donde la sombra es urgente, como La Campana y algún enclave más. “Estamos intentando resolver algunas cuestiones que son totalmente necesarias como las paradas de autobús de Tussam en La Campana, al ser un punto donde las personas tienen que esperar al sol hasta que llegue el transporte público”, dijo este martes el delegado de Hábitat Urbano Antonio Muñoz. Y aclaró que la necesidad de sombra en La Campana es prioritaria porque aquí las personas “no están paseando y buscando una sombra, como puede suceder en cualquier otra calle como O’Donnell o Sierpes”.

“Hasta que no se resuelva el contrato estamos maniatados. El margen de maniobra para volver a licitar este contrato es que tengo que resolverlo. Lo marca la ley de contratos, no es un criterio del Ayuntamiento”, dijo Muñoz, quien aseguró que lleva varios días sin dormir por este problema de que la ciudad se haya quedado sin toldos este verano. El delegado reiteró que están intentando resolver de la mejor manera posible para la ciudad este contrato.

Con todo, el delegado socialista dijo que tiene “la conciencia tranquila” porque el concurso se empezó a tramitar mucho antes que otros años, porque era un contrato plurianual y porque los toldos iban a ser nuevos. “Aprovecho para decir a la ciudadanía de Sevilla que siento mucho este affaire, pero también tengo la conciencia tranquila de haber realizado la contratación antes que nunca, de haber puesto los mimbres para que tuviéramos un contrato plurianual, pero la cosa a veces sale mal y este año ha salido mal. Estoy tranquilo porque lo diseñado era lo que teníamos que hacer”, afirmó Muñoz.

El delegado anunció que está en licitación el entoldamiento de la avenida de la Constitución y también se ha iniciado el trámite para licitar un estudio sobre la posibilidad de instalar sombras en los puentes de la ciudad. Y advirtió que habrá que ver qué puentes no son monumentales, por ejemplo el de Triana es BIC y no sería compatible instalarle toldos.