Acampada de los trabajadores municipales contra la privatización de la limpieza de los colegios de Sevilla

Los sindicatos del Ayuntamiento de Sevilla han iniciado una acampada de protesta en la Puerta de Jerez contra el plan de José Luis Sanz de privatizar el servicio de limpieza de los 108 colegios públicos de la ciudad con 380 trabajadores durante dos años con un coste anual de 12,5 millones. Los sindicatos denuncian que el gobierno local no ha aceptado la propuesta de que se haga esta misma limpieza a menor coste: con 80 peones públicos y un gasto de 9 millones.

La protesta con varias tiendas de campaña sobre la Puerta de Jerez se mantendrá desde este lunes hasta el 11 de marzo, si no lo impide la Policía, y seguirá con concentraciones el 28 de febrero (el Día de Andalucía) y el 21 de marzo (Pregón de Semana Santa), y con una huelga a partir de abril.

Óskar Martín, secretario general de UGT Andalucía, ha dado este lunes su respaldo a los acampados para reclamar diálogo al regidor municipal. "Le pedimos al alcalde y a la Corporación municipal voluntad negociación real para que los servicios públicos se siguen prestando en el ámbito público en la limpieza de los colegios de Sevilla. Para eso vamos a insistir con acciones, para que de una vez por todas el servicio público sea un elemento prioritario para el Ayuntamiento de Sevilla. Lo vamos a seguir exigiendo, peleando para que se cumpla esa exigencia".

Los sindicatos del Ayuntamiento insisten en que el Ayuntamiento tiene medios propios para mejorar la limpieza de colegios y rechazan que se privatice el servicio. Jorge Menacho, presidente del comité de empresa y secretario general de CCOO en el Ayuntamiento de Sevilla, reitera que el Ayuntamiento tiene 190 vacantes no disponibles que podría cubrir perfectamente, en lugar de privatizar el servicio de limpieza de los colegios públicos. Son plazas que se han quedado sin cubrir de peones que han pasado al turno de mañana.

"El alcalde antes de cubrir las plazas, de prestar un servicio público de calidad a la ciudadanía y respetando la seguridad de los niños y niñas, prefiere privatizar un servicio cuando tiene medios propios para realizarlo. Es verdad que ha dejado sin dotar al 50% algunas plazas de peón, ya se lo dijo la interventora, que estaba cometiendo una irregularidad, que no podía hacer eso con la plantilla del Ayuntamiento", protesta Menacho, y agrega que "este Ayuntamiento tiene 1.400 vacantes sin cubrir, entre ellas 500 de plaza base de peón".

Elisa Fernández, secretaria general de UGT en el Ayuntamiento de Sevilla, explica que el objetivo de esta acampada es "hacer presión por la falta de negociación que está teniendo este alcalde con las secciones sindicales". "Tenemos previsto varios encierros que, como es normal, no podemos decir ni el día ni el sitio. Vamos a seguir apretando en los plenos municipales y del Parlamento y tenemos previsto en el mes de abril hacer una huelga: la plantilla tiene que valorar si sería indefinida o puntual. Y no vamos a parar hasta que por lo menos se sienten a negociar y para eso le tendemos la mano como hasta ahora".

Desde el sindicato CSIF, el delegado Fran Ruiz explica que la estrategia del Ayuntamiento es ahorrarse dinero (46 millones) en el capítulo de personal en el presupuesto y no sacar convocatoria de empleo de peones desde hace años, con lo que hay puestos que no se cubren."Es una estrategia. En servicios sociales, por ejemplo, está pasando exactamente lo mismo".

La primera concentración de los sindicatos fue numerosa y contó con el apoyo de todos los comités de empresas de todas las empresas municipales.

"No vamos a parar porque nosotros hemos tenido siempre la mano tendida a la negociación. De hecho, en diciembre nos pidió una propuesta y se la presentamos. Con alrededor de 100 peones podíamos perfectamente dar ese servicio y nosotros incluso le reorganizábamos el servicio a ellos y a un coste de 9 millones de euros", explica Javier Vela, vicepresidente del comité de empresa y vicesecretario general de la UGT.

Los sindicados cifran en 300 las plazas vacantes que no cubre el Ayuntamiento bien porque las vacantes (por jubilación o promoción interna) no se cubren con oferta pública de empleo y tampoco las bajas de larga duración. Este este año avisan de que el Ayuntamiento ha desdotado cerca de 100 peones de limpieza, dotando nada más que la mitad desde el inicio del presupuesto. Esos puestos de peones no se cubren con oferta pública ni con la bolsa de empleo. Esas plazas normalmente salían a oferta pública los años siguientes y mientras se cubrían con la bolsa. "Es una jugada orquestada para destruir empleo público y para privatizar", denuncian. La mayoría entraba siempre a través de la bolsa de empleo de la limpieza de tarde.

La representación de los trabajadores exige la "retirada inmediata" del proceso de privatización y la apertura de un "diálogo real" que garantice el mantenimiento del carácter público del servicio.

De no producirse una rectificación, las movilizaciones se incrementarán en frecuencia e intensidad en las próximas semanas.

"La plantilla está decidida a defender el servicio público con todos los instrumentos a su alcance", han señalado desde el Comité, que insisten en que la responsabilidad de evitar una escalada del conflicto recae en el gobierno municipal.

En suma, el comité ha añadido que la acampada en Puerta de Jerez marcará el inicio de una nueva fase de movilizaciones que se mantendrán hasta que se paralice el proceso de privatización.