Segundo accidente laboral en Estepa en menos de una semana: herido grave un trabajador tras sufrir una caída en altura

Un hombre de 42 años ha resultado herido de gravedad tras sufrir una caída mientras trabajaba en Estepa a primera hora de la tarde de este martes, según ha informado a Efe el servicio de Emergencias 112. Se trata del segundo accidente laboral relevante del que se tiene constancia en la localidad de la Sierra Sur en menos de una semana. El pasado jueves 12, un hombre de 59 años falleció en la calle Canela a la altura de la esquina con la calle Almendra, en el polígono industrial Sierra Sur, también como consecuencia de una caída, en su caso desde la claraboya de un edificio.

El trabajador herido este martes, por su parte, se encontraba en una carpintería metálica en el polígono Corazón de Andalucía, en concreto en la avenida del Mediterráneo, y tuvo que ser evacuado en el helicóptero después de que fuese movilizado por el propio 112 minutos antes de las cuatro.

El hombre fue trasladado al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla después de ser estabilizado en el lugar del suceso.