Adepa celebra el avance del Plan Encarnación tras una década de parálisis, pero exige más protección

La Asociación para la Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa) ha calificado como un "paso fundamental" y "decisivo" la iniciativa de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla para modificar el Plan Especial de Protección del Sector 8.1 Encarnación. A través de un documento de observaciones presentado formalmente, la asociación ha felicitado al Consistorio por actuar finalmente en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo de 2013. Sin embargo, también ha presentado una serie de críticas y propuestas para garantizar una protección real del paisaje urbano y los elementos patrimoniales de la zona.

El documento recuerda que la modificación del plan es una obligación legal derivada de una sentencia del Tribunal Supremo del 15 de marzo de 2013, que anuló varios artículos de los planes de protección del centro histórico. La asociación critica duramente a los anteriores gobiernos municipales de Zoido, Espadas y Muñoz por haber actuado "al margen totalmente de lo obligado por Ley y por las Sentencias" entre los años 2014 y 2025. Además, señalan que un intento previo de modificación en 2015 ya contó con un informe desfavorable de la Consejería de Cultura, sin que se tomaran medidas para subsanarlo.

Entre las principales observaciones de Adepa, destacan las siguientes:

Prohibición de ampliaciones : La asociación subraya que la sentencia judicial anuló los artículos que permitían obras de ampliación, como remontes y áticos, tanto en edificaciones catalogadas como en las que no lo están. Insisten en que esta prohibición debe aplicarse de forma estricta a todos los inmuebles del sector, ya que el avance del plan parece dar la posibilidad de elevar plantas en edificios no protegidos que sean derribados.

Creación de un nuevo nivel de protección : Adepa considera "muy interesante" la propuesta de introducir un quinto nivel de protección, con la letra E, que obligue al mantenimiento de fachadas que son importantes para el paisaje urbano. Sugieren que edificios como el de la calle Alhóndiga 8, que el propio inventario califica de valor ambiental, deberían incluirse en esta categoría en lugar de permitir su demolición.

Falta de inventario de elementos artísticos : Una de las carencias más graves que denuncia la asociación es que el plan no exige un inventario de los elementos artísticos de valor que contienen los edificios, como cerámicas, maderas, forjados o pinturas decorativas . Para solucionarlo, proponen que, antes de conceder cualquier licencia de obra, se exija un reportaje fotográfico exhaustivo de todos los espacios del inmueble para valorar qué elementos deben conservarse e incluirse en la ficha del catálogo.

Demoliciones "excepcionales" : Aunque la ley y el plan establecen que las demoliciones deben ser excepcionales, Adepa advierte que en la práctica "lo excepcional es tan numeroso que se pierde la excepcionalidad". Piden un estudio más profundo para decidir qué edificios realmente rompen el paisaje urbano y cuáles deben mantenerse.

Ordenanzas para el paisaje urbano : La asociación ve "absolutamente necesaria" la creación de ordenanzas específicas para proteger el paisaje urbano, regulando aspectos como el tratamiento de fachadas, materiales, colores, balcones o la necesaria supresión del cableado aéreo en los edificios. Denuncian "desastres" actuales como el "metacrilato playero" o "contraventanas metálicas donde se pueden freír huevos".

: La asociación ve "absolutamente necesaria" la creación de ordenanzas específicas para proteger el paisaje urbano, regulando aspectos como el tratamiento de fachadas, materiales, colores, balcones o la necesaria en los edificios. Denuncian "desastres" actuales como el "metacrilato playero" o "contraventanas metálicas donde se pueden freír huevos". Protección arqueológica: Finalmente, Adepa muestra su preocupación por las actuaciones arqueológicas, especialmente en aparcamientos subterráneos, que según ellos "destruye el pasado de la ciudad". Ponen como ejemplo los "ridículos e insignificantes" restos del puerto romano del Tagarete y abogan por priorizar los aparcamientos en superficie.

En conclusión, Adepa felicita de nuevo al Ayuntamiento por la iniciativa, pero le insta a incorporar estas observaciones para que el nuevo plan proteja de forma efectiva el valioso patrimonio del centro histórico de Sevilla.