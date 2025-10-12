Alberto Oviedo: El médico que revolucionó las urgencias con un ecógrafo

En las Urgencias del Hospital Universitario de Valme, el nombre del doctor Alberto Oviedo resuena con fuerza. No sólo por su papel como médico de referencia, sino por ser uno de los grandes impulsores de una nueva manera de entender el diagnóstico y la atención urgente en Andalucía: rápida, precisa, eficaz y, sobre todo, humana.

Natural de Dos Hermanas, Oviedo es un médico de urgencias por vocación, pero también por convenio familiar. Desde que tiene memoria, recuerda querer ser médico, sin saber muy bien por qué. "Era una ilusión infantil que con los años se convirtió en vocación", recuerda. Lo que sí tiene claro es que su camino estaba marcado desde temprano.

Estudió Medicina en la Universidad de Sevilla, donde completó sus tres últimos cursos, precisamente, en el Hospital de Valme, el mismo donde ahora ejerce y al que regresó tras formarse como residente en Medicina Familiar y Comunitaria en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. Eligió esa especialidad, no con la intención de ser médico de familia, sino como vía para llegar a lo que realmente le apasionaba: la Medicina de Urgencias.

En el plano personal, su vida está profundamente ligada a su vocación. Comparte profesión, equipo y guardias con su mujer, también médica de urgencias, con quien ha construido una familia con tres hijos y una trayectoria paralela tanto dentro como fuera del hospital. Juntos participan en sociedades científicas y, aunque en distintos niveles, han llevado su compromiso con la medicina incluso a zonas remotas de Etiopía, donde Oviedo lidera un proyecto de formación en cuidados críticos y urgencias, en colaboración con la Unión Europea. "No es un proyecto asistencial, es formativo", explica.

El corazón tecnológico de las urgencias: la ecografía clínica

Si hay una técnica que ha cambiado radicalmente la forma de trabajar de Oviedo y su equipo, esa es la ecografía clínica a pie de cama. Fue en su etapa como residente cuando, tras consultar bibliografía estadounidense, descubrió su enorme potencial en situaciones tiempo-dependientes. Lo que empezó como una inquietud personal se convirtió en una auténtica revolución. Junto a su mujer, viajó al extranjero para formarse en esta herramienta cuando en España aún no se ofrecían programas específicos. "Cuando ves lo que aporta a los pacientes, ya no puedes parar", confiesa.

Desde entonces, lleva más de dos décadas defendiendo y enseñando esta técnica. Desde el protocolo FAST en trauma grave, hasta procedimientos avanzados como los bloqueos nerviosos guiados por ecografía para reducir fracturas sin dolor, o los accesos vasculares ecoguiados, su evolución ha sido constante. Incluso están ya implementando ecografía transesofágica en paradas cardiorrespiratorias, un campo donde asegura que su equipo es "puntero en Europa".

En 2020, esta apuesta personal se convirtió en proyecto corporativo con el respaldo del Servicio Andaluz de Salud. Bajo el impulso de la Dirección General de Personal se diseñó un programa formativo en ecografía clínica para médicos de familia y urgencias de toda Andalucía, del que Oviedo es coordinador. Además, se incorporó una herramienta crucial: la simulación clínica, que permite a los profesionales adquirir habilidades sin necesidad de practicar en pacientes reales. "Nosotros aprendimos directamente sobre personas. Hoy sabemos que no es la forma ideal", reconoce.

Desde entonces, todos los servicios de urgencias hospitalarias y extrahospitalarias andaluces y la mayoría de centros de salud disponen ya de ecógrafos. Incluso el 061 ha incorporado esta herramienta a su cartera de servicios. Pero la clave ha sido el modelo formativo descentralizado: los formadores se trasladan a cada provincia, adaptándose a las necesidades geográficas y logísticas de Andalucía.

Este esfuerzo ha trascendido fronteras. Andalucía ahora exporta este modelo a otras comunidades, a Europa y a proyectos en Asia y África, a través de su colaboración, junto a su esposa, como docentes de la Red Mundial interactiva en Ecografía Crítica (WINFOCUS).

El sello Valme y un premio nacional

El Hospital de Valme se ha convertido en uno de los centros referentes en la implementación y enseñanza de la ecografía clínica en Urgencias. Prueba de ello es que Oviedo fue uno de los participantes en el consenso nacional sobre competencias básicas en ecografía clínica, publicado por la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias en 2002. "Podemos decir que muchas de esas competencias básicas llevan el sello Valme", apunta con orgullo.

En 2023, todo este trabajo colectivo fue reconocido con el Premio Profesor Barea, uno de los galardones más prestigiosos del sector sanitario en España. El premio fue otorgado por un proyecto corporativo que integraba tecnología, formación y mejora asistencial. Para Oviedo, este reconocimiento no es sólo personal. "Es un espaldarazo al proyecto, al equipo docente, a los compañeros de guardia y a quienes desde la administración creyeron en esta visión de futuro", concluye.