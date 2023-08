El alcalde justifica el "aplazamiento, no eliminación" del Festival de Cine y denuncia que Antonio Muñoz "lo estaba dejando morir"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha defendido este jueves que el "aplazamiento, no eliminación" del Festival de Cine de noviembre de 2023 a "finales de abril" de 2024, por su coincidencia con los Grammy Latinos, está "perfectamente justificado" y ha criticado con dureza a su predecesor, Antonio Muñoz, quien en su opinión "estaba dejando morir" el evento cinematográfico más importante de la ciudad. "Hace unos meses tampoco estaba pensando en el Festival", ha indicado Sanz a los periodistas durante la presentación de una campaña de plantación de árboles.

"Los Grammy son lo suficientemente importantes para justificar el aplazamiento, no eliminación, del Festival de Cine. En Sevilla somos capaces de organizar muchísimas cosas a la vez, pero Antonio Muñoz sabía que los espacios escénicos en noviembre están bloqueados con los Grammy. Él dijo que es el acontecimiento más importante que se iba a celebrar en Sevilla. Estoy de acuerdo. El Ayuntamiento va a hacer el esfuerzo de poner 4 millones de euros para que Sevilla sea el escaparate del mundo en noviembre. La decisión está perfectamente justificada", ha dicho.

El primer edil, también en referencia al Festival, ha lamentado que Muñoz "lo estaba dejando morir", lo cual le ha servido de preámbulo para criticar su gestión de este evento en particular y de su política cultural en general. "Nos hemos encontrado un Festival lleno de deudas y premios que todavía no se han pagado. El año pasado había perdido las nominaciones de la Academia del Cine Europeo, que las consiguió (Juan Ignacio) Zoido y las queremos recuperar. Además, yo no he ganado las elecciones para hacer la misma política cultural que Muñoz", ha comentado.

"Los sevillanos que me han votado no quieren una Feria del Libro de tercera división y también se merecen un mejor Festival de Cine. Está consolidado en el tiempo, sí, pero le falta un salto de calidad", ha resaltado. "Además, no sólo el cine es cultura. ¿Los Grammy no son un evento cultural?", se ha preguntado.

En cuanto a las posibles fechas de su celebración en 2024, Sanz lo ha situado "a finales de abril". "Tendremos que verlo con el director", ha añadido. En este sentido, ha recalcado que Tito Rodríguez, que precisamente este año se estrenaba en ese puesto al frente del certamen, "es el primero que ha aconsejado el aplazamiento".