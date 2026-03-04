La asociación Amigos de la Cornisa Este recibe el premio europeo 'SpongeBooster' 2026 por restaurar la ladera de Camas

La asociación ecologista Amigos de la Cornisa Este de Sevilla ha recibido el premio europeo SpongeBooster del año (2026) por su proyecto de laderas-esponja (Spongy slopes) en el parque público municipal Parque de Santa Brígida de Camas, situado en el cerro más alto de la zona (115 metros de altitud), a 5 kilómetros de Sevilla capital.

Este premio reconoce los proyectos que hacen que la restauración del "paisaje esponjoso" sea visible, comprensible y replicable, y destaca cómo la acción local puede impulsar un cambio significativo y que la restauración de los paisajes-esponja es una medida clave para abordar las crisis climática y de biodiversidad.

El proyecto premiado se localiza en dos laderas pronunciadas dentro del parque público municipal Parque de Santa Brígida de Camas (Sevilla) y se ha desarrollado desde 2017. Anteriormente, estas pendientes sufrían una grave erosión, una rápida escorrentía superficial, suelos pobres y una biodiversidad muy baja. Mediante la aplicación de medidas basadas en la naturaleza, como zanjas de infiltración, siembra directa de especies arbóreas mediterráneas autóctonas, técnicas de mejora del suelo y control de la erosión, el proyecto ha logrado restaurar con éxito funciones esponjosas clave en el paisaje.

El resultado es que ahora el agua de lluvia se retiene y se libera más lentamente, se ha reducido la erosión y ha aumentado significativamente la biodiversidad. Se han reintroducido árboles y arbustos autóctonos, las aves han regresado a la zona y las laderas se han convertido en espacios verdes más atractivos y resistentes para las comunidades locales.

Voluntarios de Amigos de la Cornisa Este en la ladera de Camas / Asociación Amigos de la Cornisa Este

"Spongy Slopes muestra el poder de la acción impulsada por la comunidad. Alrededor de 250 voluntarios, junto con asociaciones locales y la administración municipal, han dado forma y mantenido activamente el proyecto. Esto demuestra que las medidas a pequeña escala y de bajo coste en las laderas pueden tener efectos esponja significativos más allá de las riberas de los ríos y mejorar significativamente la resiliencia hidrológica a nivel del paisaje".

En los últimos siglos, la intensificación del uso del suelo ha provocado la pérdida de las funciones naturales de las esponjas en muchos paisajes europeos. Cambios como el sellado del suelo, la gestión de tierras propensas a la erosión y la rápida escorrentía superficial reducen la capacidad de los paisajes para retener agua, aumentan el riesgo de inundaciones y agravan los impactos de las sequías. Por lo tanto, la restauración de los paisajes de esponjas es una medida clave para abordar las crisis climática y de biodiversidad.

El proyecto apoya la aplicación de políticas, la restauración y la planificación del uso del suelo promoviendo soluciones rentables basadas en la naturaleza que fortalecen la retención de agua en los paisajes y se alinean con los objetivos de adaptación climática de la UE. Este premio SpongeBooster del año reconoce iniciativas destacadas que restauran y apoyan activamente los paisajes de esponjas e inspiran a otros mediante la comunicación, la educación ambiental y la cooperación.

La asociación ecologista Amigos de la Cornisa Este, que actúa en Camas, San Juan de Aznalfarache y Gelves, es un foro dedicado a desarrollar, mediante herramientas de educación ambiental, procesos de participación ciudadana y de sensibilización en los valores ambientales, ecológicos, botánicos, paisajísticos y etnográficos.

La entidad destaca que la vocación de conectar la Vega del Guadaquivir con la ribera, a la altura de la Vega de Triana, hace necesario un esfuerzo de educación y sensibilización (conocimiento de la flora, plantaciones participativas, estudios de plantas con interés ecológico, reproducción vegetal, plantas invasoras, rehabilitación de puntos de agua, senderos interpretativos, construcción de hábitats y refugios de fauna, etc.).