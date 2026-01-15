Ecologistas del Aljarafe denuncian que la obra del carril BUS VAO de Camas ha tocado un acuífero

Los ecologistas de la Asociación de Amigos de la Cornisa Este (ACE) han denunciado a este periódico que las obras del carril BUS VAO del Aljarafe norte a la altura de La Pañoleta (Camas) "han tocado un acuífero, lo que ha generado la aparición de una laguna en una zona próxima a los trabajos". La ejecución de esta plataforma reservada está previsto que se estrene esta primavera, según los plazos que maneja la consejería de Fomento.

La entidad asegura que debido a los daños causados por las obras "afloró el agua y se ha convertido en un humedal con la formación de una laguna". Ese acuífero que discurría bajo la zona de obras "debe estar recargado en su capacidad de campo debido a dos temporadas de lluvias importantes" que se han registrado en las temporadas 2024/25 y 2025/26.

La organización explica que estas zonas desde Santiponce a San Juan de Aznalfarache en la antigüedad eran parte de la llamada “Madre Vieja” que formaba el viejo cauce del Guadalquivir, hoy desarrollado pero que podría volver a ser fuente de inundaciones fluviales en cualquier momento.

Las obras del carril BuS VAO junto a la laguna formada / ACE

Otra denuncia de la organización ecologista se refiere a la construcción del muro para el viaducto de la plataforma reservada que salva la carretera de acceso a Camas y La Pañoleta. "Un muro que no permite drenajes transversales con losas de hormigón y estamos observando que estos pueden ejercer la función de represas de aguas que bajan a mucha velocidad por la autovía de Huelva (A-49) y por procesos de erosión y de hidrología superficial de las laderas del Carambolo y su Barranco de la Trocha”.

"Somos varios los colectivos locales que manifestamos públicamente los daños ambientales que está obra pública le está causando a la hidrología local, donde la administración autonómica demuestra no apostar decididamente por la lucha contra el cambio climático con proyectos de restauración hidrológico-forestal, ni apostar por modelos más sostenibles de conservación del agua y está condenando a vecinos de la zona a sufrir los envites hidrológicos de los cada día más frecuentes temporales tropicalizados que nos azotan".

ACE señala que ese muro hormigonado "no se ajusta a normativas ODT (obras de drenaje sostenible) que desde otras administraciones se impulsan precisamente para respetar las dinámicas ecológicas de sedimentos, de fluidos e incluso la conectividad de personas".

La asociación está preparando escritos sobre este daño para enviarlos a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), al Ayuntamiento de Camas y a la Junta de Andalucía.

La plataforma reservada parte de Camas, a la altura del Carrefour, una vez que sale del puente de la Señorita, y se dirige a Castilleja de Guzmán. En Sevilla se inicia en la estación Plaza de Armas y continúa por Torretriana.