Los anestesistas del Hospital de la Mujer anuncian huelga tras la reestructuración: "Defenderemos los derechos de las mujeres a capa y espada"

Sevilla/Los anestesistas del Hospital de la Mujer, perteneciente al Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, han dicho basta. A partir del 1 de julio, el turno de guardia de la unidad de anestesia del Hospital de la Mujer pasará de tres a dos profesionales, una medida que ha desatado indignación entre el equipo sanitario que ya ha iniciado los trámites para convocar una huelga.

Según los plazos establecidos, el paro podría tener lugar en unos 10 días, coincidiendo con lo que el hospital denomina "una restructuración del equipo" motivada por el descenso en el número de partos durante los últimos años.

“Vamos a defender los derechos de las mujeres sevillanas a capa y espada”, sentencian. Según explican a Diario de Sevilla dos anestesistas del Hospital de la Mujer, Carmen Fornés y Guadalupe Yerga, "esta reducción supone un recorte del 33%" en las guardias de una unidad que atiende cada año una media de 5.000 partos, gestiona siete quirófanos, da cobertura a urgencias quirúrgicas, cesáreas, analgesia obstétrica, la unidad de reanimación con 12 camas, y responde a todas las paradas cardiorrespiratorias en las plantas. “Actuamos como los intensivistas de este hospital. No entendemos cómo se puede recortar ahí, porque es un recorte, no es ninguna restructuración”, denuncia Carmen Fornés.

El cartel en los pasillos del Hospital de la Mujer

“Esto no es solo poner la epidural”

Según detallan fuentes del equipo médico, desde que en el año 2000 se implantó el programa de epidural universal en el hospital, se reforzó el equipo con un cuarto anestesista en los turnos de guardia. A pesar de que ese refuerzo desapareció en torno a 2008, la carga asistencial no ha disminuido: “Es cierto que han bajado los partos, pero seguimos atendiendo una media de 5.000 al año, y la actividad quirúrgica no ha hecho más que aumentar”, explica la doctora Carmen. “La analgesia no es solo poner una epidural. Es cuidar de la paciente, vigilar si sufre una bajada de tensión, hemorragias o reacciones adversas. Somos garantes de la seguridad de la mujer”, afirma.

Del mismo modo, recuerdan que el hospital da cobertura a toda clase de patologías ginecológicas: embarazos ectópicos, sangrados, abscesos mamarios o cánceres de mama: “Somos hospital de referencia en toda Andalucía para muchas de estas dolencias, y no solo atendemos embarazos. La carga de trabajo es grande”, añaden.

“Nos vamos a ver desbordados”

El recorte coincidirá con el inicio del verano y con obras dentro del centro hospitalario. Esto obligará a desplazar a parte del equipo a la URPA del Hospital Infantil, lo que según las profesionales, va a dificultar aún más la coordinación. “Vamos a estar trabajando en dos edificios distintos, con turnos reducidos y una actividad asistencial crítica. ¿Cómo vamos a atender una situación, por ejemplo, de dos quirófanos urgentes, una parada cardiorrespiratoria, una cesárea y una analgesia al mismo tiempo?”, se preguntan.

Según cuentan Guadalupe y Carmen, si las negociaciones con la gerencia del Hospital Virgen del Rocío no llegan a buen puerto, en torno a la veintena de anestesistas se va a adherir a la convocatoria de huelga junto al Sindicato Médico de Sevilla. “No nos parece bien. Todo lo que sea reducir personal va en detrimento de la calidad asistencial”, ha declarado la portavoz del sindicato, Olga Rufo. “El hospital nos dice que es una administración de recursos para mejorarlos, pero esta ni es la fórmula ni garantiza una situación digna en un hospital de la altura del Virgen del Rocío”.

El 85% de las mujeres solicita la epidural

En el Hospital de la Mujer, el 85% de las parturientas solicitan la epidural. “Es lo único que verdaderamente alivia el dolor”, explica Yerga. “Y ahora nos dicen que, si no hay personal, se puede recurrir a alternativas como el remifentanilo. Pero eso es un opioide intravenoso de gran potencia que puede producir depresión respiratoria en la madre y en el bebé. No es una alternativa válida, y tampoco es segura”, detallan.

Además, muchos de los partos terminan en cesárea y las condiciones para aplicar el contacto piel con piel son limitadas. “No lo tenemos instaurado como deberíamos. Hay que solicitarlo con antelación en caso de cesárea programada, y depende de si hay una enfermera disponible. Pero esto no es cuestión de buena voluntad, sino de medios", subrayan.

“Estamos abocados a una huelga porque no nos han dejado otra salida. Le hemos trasladado nuestra preocupación a la gerencia, pero no hemos recibido ninguna solución. De hecho, la gerente, Nieves Romero, nos atendió una vez y desde entonces no sabemos si volverá a reunirse con nosotros. Estamos a la espera de que podamos hablar con otro interlocutor”, añaden las representantes del personal médico.

La huelga está siendo impulsada por el Sindicato Médico de Sevilla, que respalda plenamente a los anestesistas. “Estamos absolutamente en contra del recorte. Si donde hay tres vamos a dejar dos, es evidente que no se va a garantizar el servicio con la misma calidad. No podemos estar de acuerdo con eso”, insiste Olga Rufo.

El hospital: "La atención está garantizada"

Por su parte, fuentes del Servicio Andaluz de Salud, aseguran que "no se ha prescindido de ningún profesional; el número de anestesistas y ginecólogos sigue siendo el mismo. No hay recorte de personal, si no de una reeorganización de los recursos disponibles tras analizar el descenso continuado y acuciante de los partos registrados en los últimos 20 años"; datos que confirma la propia consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, a preguntas sobre este asunto por parte de los grupos parlamentarios PSOE y Vox en el Parlamento de Andalucía.

De este modo, el hospital detalla que "en 2005 se atendía una media de 27 nacimientos al día (23 partos y 4 cesáreas) y se realizaban una media de 18 procedimientos de analgesia epidural cada día"; pero "progresivamente estas cifras han disminuido hasta que en la actualidad estos mismos profesionales asisten 15 nacimientos diarios de media (12 partos y 3 cesáreas) y 10 analgesias epidurales".

Con estos números, el centro considera que la actividad se ha reducido prácticamente a la mitad en estos años, una tendencia que se mantiene en lo que va de año, mientras que la plantilla se ha mantenido en número y con los mismos turnos de trabajo. Este motivo se suma a que durante la noche y los fines de semana no existe cirugía ni cesárea programada en los quirófanos del Hospital de la Mujer que requiera de apoyo de especialistas de ambas especialidades.

En un escrito del SAS, se detalla que "la atención de la mujer embarazada, durante la gestación, parto y puerperio en las Urgencias del Hospital de La Mujer, está absolutamente garantizada. El hospital dispone de suficientes especialistas en Obstetricia y Ginecología, además de Anestesia y Reanimación, siempre disponibles de guardia las 24 horas, los 365 días del año. La reorganización de actividad va a permitir, por otro lado, incrementar la actividad quirúrgica en otras patologías que han visto aumentar su incidencia en los últimos años, como el cáncer de mama y otros tumores que afectan a la mujer y que habitualmente se atienden en este centro".

Del mismo modo, aseguran que "la decisión se ha consensuado con el director de la unidad de gestión de Anestesia y Reanimación en el Hospital de la Mujer, Ignacio Jiménez López, y el jefe de sección de Obstetricia, Lucas Cerrillo González. Y se ha informado a los sindicatos", informan.

Cabe recordar que el anuncio de huelga de los anestesistas se produce tan solo una semana después del paro general secundado el pasado 13 de junio por parte de todos los facultativos en rechazo al reforma del Estatuto Marco.