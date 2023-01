Una alianza de éxito contra las infecciones de transmisión sexual

Alianza en pro de la mejora sanitaria. El balance realizado por el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla sobre el año de funcionamiento del protocolo destinado al abordaje de las infecciones de transmisión sexual (ITS), bajo un enfoque asistencial integrado por Atención Primaria y Hospitalaria, constata su eficacia y calidad asistencial. Los datos premian el esfuerzo realizado por los profesionales del Grupo de Trabajo Multidisciplinar en ITS de este área sanitaria enfocado hacia la consecución del aumento de detecciones precoces bajo el reto de optimizar los resultados en Salud: más del doble en un año, pasando de los 284 casos del año 2021 a los 619 casos declarados en 2022.

Las ITS son un importante problema de Salud Pública, tanto por su morbilidad como por sus complicaciones en caso de no realizar un diagnóstico y tratamiento precoz. Se trata de infecciones producidas por un microorganismo (bacteria o virus) cuya transmisión se realiza, fundamentalmente, a través de determinadas prácticas sexuales, no protegidas, con una persona afectada, aunque no tenga síntomas.

La preocupación de este área sanitaria por el incremento de su incidencia en los últimos años cristalizó en el año 2021 con la creación de un grupo de trabajo centrado en las ITS y la creación de un protocolo pionero en Andalucía que, de forma corporativa, fue pilotado por la Consejería de Salud en los centros de salud de las localidades de Las Cabezas de San Juan y Los Palacios, teniendo como clave la fluidez bidireccional de la comunicación entre los profesionales de Atención Primaria y Atención Hospitalaria en un área de gestión sanitaria que cuenta con la particularidad de que ambas pertenecen a una misma estructura organizativa y de dirección, lo cual permite potenciar con herramientas de comunicación interna en beneficio de la eficacia y eficiencia asistenciales.

La eficacia de este protocolo está verificado no sólo por el aumento en más del doble de los diagnósticos realizados en el último año, sino previamente por el también incremento de las sospechas clínicas de los profesionales que hacen posible el aumento de peticiones en el Laboratorio para el cribado y confirmación de los patógenos implicados: c.trachomatis, N.gonorrhoeae y M.genitalium.

En concreto, el número de determinaciones por mes realizadas en el Laboratorio de Microbiología del Valme se ha multiplicado en más de por 11 desde el programa de formación de profesionales del grupo multidisciplinar: ha pasado de una media de 15 a 172 por mes en la actualidad, lo que supone un incremento de un 1.100%. Se trata de un laboratorio con una importante cartera de servicios y actividad con respecto a estas patologías, siendo referente durante más de dos décadas del diagnóstico de las ITS de la provincia de Sevilla. Anualmente analiza en torno a 7.000 muestras con diversas técnicas diagnósticas para la detección precoz de las infecciones. Una amplia experiencia y cualificación de sus profesionales que avalan la también notable trayectoria en la investigación científica en este ámbito.

Un trabajo en equipo

El grupo multidisciplinar para el manejo de las ITS en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla lo integran referentes hospitalarios de siete servicios clínicos del Hospital de Valme (Dermatología, Enfermedades Infecciosas, Ginecología, Medicina Preventiva, Microbiología, Urología y Urgencias) junto a profesionales de Atención Primaria (especialistas de Medicina Familiar y Comunitaria, enfermería y matronas).

Lo conforman un total de 14 profesionales bajo la coordinación de la jefa de sección del servicio de Ginecología y Obstetricia, Rosa Oña. Además de Oña, lo componen desde Ginecología la jefa del servicio de Ginecología Rosa Ostos y Helena Millán; por Enfermedades Infecciosas Anaïs Corma y Juan Macías; por Microbiología su jefe de Sección Samuel Bernal y Ana María Domínguez; por Dermatología María Luisa Martínez y Ángela Espino; por Medicina Preventivas María José Pérez Lozano y Alberto Mora; por Urgencias hospitalarias Sol Portero y por atención primaria Máximo Merino y María Victoria Rodríguez (directores de los centros de salud de Las Cabezas y Los Palacios, respectivamente).

Este grupo de trabajo se propuso como reto aumentar la sospecha clínica de los profesionales para alcanzar mayor número de diagnósticos. Para ello, era necesario tanto la y formación de los mismos como la creación de un circuito homogéneo donde materializar las peticiones de pruebas para diagnosticar y aplicar un tratamiento precoz. La doctora Rosa Oña es la coordinadora de este grupo y justifica la importancia de que los profesionales cuenten "con información y circuitos asistenciales claros, formación actualizada y accesible junto a más fluidez de la comunicación entre los referentes interniveles a través de un protocolo facilitador como herramienta única compartida".

Como consecuencia, entre enero y junio de 2022 el área sanitaria desarrolló un programa formativo donde se formaron más de 300 profesionales de la treintena de centros de salud de la zona sur. El resultado es la disponibilidad de referentes en estas patologías en cada uno de los servicios clínicos del Hospital de Valme como referente y en cada uno de sus centros de salud de atención primaria. De modo que se ha llevado a cabo una actualización de conocimientos, compartido el protocolo de actuación, tratamientos accesibles y gestión innovadora de las muestras para laboratorio. El resultado es la aplicación de un circuito estandarizado, cuya estrategia se ha visto reflejada en el incremento de las solicitudes de pruebas y en la consiguiente detección de estas patologías.

Circuito asistencial en acto único

El circuito existente está consensuado por Atención Primaria y Atención Hospitalaria, permitiendo identificar y tratar de forma homogénea a todos los pacientes, independientemente de que consulten a través de cita programada o de servicios de urgencia, garantizando la accesibilidad y la equidad. Ponen el acento en la implicación y coordinación multidisciplinar, con circuitos y soportes ágiles para diagnósticos y tratamientos precoces junto a la declaración de los casos que permita cortar la cadena de transmisión de contagios.

Entre las nuevas dinámicas de trabajo establecidas, hay que destacar la instauración de la teleconsulta para ITS que permite hacer de forma dirigida y rápida las derivaciones derivaciones a diferentes especialidades dependiendo de la naturaleza de cada lesión. La plataforma de la intranet corporativa del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla, Share Point, también se ha potenciado como una herramienta de fácil acceso y de gran potencial resolutivo para las dudas o cuestiones a plantear entre los referentes de los dos niveles asistenciales. El e-mail, apps, grupos de WhatsApp constituyen otras tantas vías de comunicación utilizadas para la comunicación inmediata.

La protocolización de este abordaje comienza por el origen o puerta de entrada de la primera visita presencial del afectado: consulta o urgencias de atención primaria y urgencias de hospital. Posteriormente, se establece un circuito asistencial de acto único donde se identifica el síndrome ITS y se prescribe tratamiento empírico. Y, además, se gestiona la derivación para completar estudios junto a segunda o tercera visitas telemáticas, si proceden, para los resultados de la ampliación de estudios, seguimiento o control de contactos.

Asimismo, el protocolo de asistencia integral ITS del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla incluye una historia clínica básica del primer contacto del paciente con información sobre su situación clínica y hábitos sexuales. Además, recoge los principales síndromes ITS: uretral, rectal, vaginal, úlceras, verrugas genitales y parásitos. Dependiendo de cada síndrome, el protocolo agrupa las derivaciones a tres servicios clínicos para estudio y seguimiento: Infecciosos, Dermatología y Ginecología.

En el balance realizado durante este año de funcionamiento, presentado en la I Jornada del Abordaje de las ITS desde un modelo multidisciplinar del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla, hay que destacar la especial relevancia de estas patologías en la mujer, dada su implicación posterior en la fertilidad si no son detectadas y acceden a un tratamiento adecuado. De tal modo que, de las 293 mujeres atendidas con sospecha de ITS en este circuito asistencial durante este año, 189 han tenido un resultado positivo y han sido tratadas debidamente de infecciones por clamidia, microplasma o gonococo.

Destacar al respecto, la eficiencia de esta dinámica asistencial en la detección de estas infecciones dentro de un colectivo de gran riesgo como es de las mujeres gestantes. Al respecto, durante este año se han atendido 27 gestantes con ITS, lo cual ha permitido el correcto manejo y la mejora del resultado neonatal.