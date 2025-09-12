El Área Sur de Sevilla adquiere 30 electrocardiógrafos de última generación

Una prueba de electrocardiografía en el centro de salud de Montellano, adscrito al Área Sanitaria Sur de Sevilla.

El Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla ha incorporado una treintena de electrocardiógrafos avanzados para sus centros de Atención Primaria. Esta adquisición tecnológica supone una inversión de 109.000 euros, procedentes de los Fondos MINAP (Plan de Mejora de Infraestructuras de Atención Primaria), y representa un importante paso adelante en la modernización del equipamiento sanitario de la región.

La electrocardiografía constituye una herramienta diagnóstica fundamental que permite registrar la actividad eléctrica cardiaca de forma rápida y no invasiva. Gracias a estos dispositivos, los profesionales sanitarios pueden detectar rápidamente anomalías cardíacas y signos precoces de patologías coronarias, facilitando intervenciones más oportunas y efectivas en el primer nivel asistencial.

Inmaculada Vázquez, directora gerente del área, ha destacado que esta actuación "supone un importante avance en el abordaje de patologías cardiovasculares en el primer nivel asistencial y consolida nuestra apuesta por la calidad asistencial". El valor de esta iniciativa se multiplica considerando la gran dispersión geográfica de las localidades atendidas por este área sanitaria.

Tecnología de vanguardia

Los nuevos equipos incorporan un software que permite visualizar simultáneamente hasta tres pruebas diferentes, lo que facilita comparativas diagnósticas más ágiles y precisas entre distintos registros. Además, estos dispositivos están completamente integrados con Diraya, la historia clínica digital del Servicio Andaluz de Salud, garantizando la interoperabilidad con otros centros y hospitales del sistema público andaluz.

Entre las características técnicas más destacadas se encuentra su pantalla táctil intuitiva, que agiliza los procedimientos y mejora la experiencia de uso. Su diseño compacto permite una fácil movilidad dentro del centro sanitario, mientras que su superficie lisa facilita los protocolos de limpieza y desinfección.

Desde la perspectiva clínica, estos electrocardiógrafos disponen de algoritmos avanzados para analizar síndromes complejos como el coronario agudo, permitiendo identificar rápidamente valores críticos para decisiones inmediatas. La capacidad de enviar resultados en línea de forma segura optimiza los tiempos de respuesta sin comprometer la confidencialidad de la información.

La arquitectura de seguridad implementada en estos dispositivos garantiza la privacidad y protección de los datos de los pacientes, cumpliendo rigurosamente con la normativa vigente en materia de confidencialidad sanitaria.

Con esta significativa actualización tecnológica, el Área Sanitaria Sur de Sevilla refuerza su compromiso con la excelencia asistencial, apostando por equipamiento más preciso y eficiente que responde directamente a las necesidades actuales de pacientes y profesionales sanitarios.