Así son los cuadernillos de educación afectivo-sexual que el Ayuntamiento de Sevilla ha retirado de los colegios

El Ayuntamiento de Sevilla ha retirado de los colegios los cuadernillos de educación afectivo-sexual. Según fuentes municipales, esta decisión se debe a la intención de actualizar la enseñanza, contando para ello con el asesoramiento de profesionales en la materia. No obstante, es preciso recordar que el grupo municial de Vox había cuestionado previamente la existencia de esta formación específica, solicitando que fuese eliminada de las aulas.

En cualquier caso, se trata de una actividad lectiva que el Consistorio hispalense había puesto a disposición de los colegios interesados, con contenidos adaptados para los alumnos de segundo, cuarto y sexto de Primaria. La intención no es otra que la de acercar la educación sexual a los más pequeños. Pero ¿en qué consisten exactamente estos cuadernillos?

Así son los cuadernillos de educación afectivo-sexual

Cuadernillo de Tercer Ciclo de Educación Afectivo-Sexual retirado / Ayuntamiento de Sevilla

En concreto, los cuadernillos contienen una serie de "actividades agrupadas en unidades sobre aspectos tan importantes como el propio cuerpo, la sexualidad y las relaciones humanas", tal y como indica el texto del primero de estos libros en su descripción. Así, ofrece la posibilidad de hacer recortables o sopas de letras, que incluyen los dibujos y nombres de los genitales; y explica el proceso de nacimiento de un bebé desde su concepción.

Los contenidos están elaborados por edades y, en el caso del cuadernillo de Tercer Ciclo, presenta actividades relacionadas con los cambios corporales que se van produciendo a medida que crecemos e información relativa a aspectos de vital importancia, como el ciclo menstrual de las mujeres.

Asimismo, recoge aspectos que, por su enfoque explícito, han sido muy criticados. Uno de ellos es la referencia a la autoestimulación sexual. "La sexualidad se puede expresar con otras personas o con tu propio cuerpo (masturbación)", indica el cuadernillo.

¿A qué se debe la retirada de los cuadernillos?

Desde el área de Promoción de la Salud, encargada de confeccionar y facilitar estos libros a los centros, defienden que "se está actualizando el cuadernillo de formación afectivo-sexual para Infantil y Primaria"; algo para lo que "se está conformando un grupo de profesionales de diferentes ámbitos científicos y de la educación, además de los profesionales de la propia Delegación".

A pesar de la posición en contra que, desde el principio del actual mandato, ya había mostrado Vox, lo cierto es que el gobierno local ni afirma ni niega que la retirada de los cuadernillos obedezca a la demanda del partido de Santiago Abascal. En su lugar, apunta a un interés por actualizar las publicaciones para la formación afectivo-sexual que reciben los alumnos de Infantil y Primaria. Además, se trata de una enseñanza impartida también en la Secundaria, los ciclos formativos de FP y a "personas con discapacidad intelectual", afirma el Consistorio hispalense.

La retirada de los cuadernillos ha venido acompañada de cierta polémica. Desde Vox, Crsitina Peláez ha asegurado que "la infancia debe protegerse y no adoctrinarse", celebrando así la decisión del Ayuntamiento y defendiendo que "la educación sexual de los menores se haga en casa. Es cosa de los padres", subraya. Mientras tanto, el PSOE habla de "censura", recordando que estos contenidos estaban "incluidos en el Plan Local de Salud".