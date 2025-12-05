El Ateneo constituye la Orden de los Grandes Visires de la Cabalgata de Sevilla

Un paso hermoso e importante en la vida interna del Ateneo. La Docta Casa constituye la Orden de los Grandes Visires, al que se ha decidido que pertenzcan todos los que han encarnado a este personaje que participa en la cabalgata de Sevilla desde 1981. El Gran Visir de 2026, Salvador Fernández Salas, director-gerente de la Cámara de Comercio de Sevilla, ha impulsado una espléndida convivencia que ha dado pie a que el Ateneo que preside Emilio Boja asuma la organización de este encuentro a partir del próximo año. Siempre tendrá lugar el primer miércoles de diciembre y servirá para confraternizar y recordar un día inolvidable para estos protagonistas del Cortejo de la Ilusión. Será una forma más de vivir los días de la ilusión de cara a la tarde más entrañable del año en la ciudad.

En el acto de este año, primero de la Orden de los Grandes Visires, participaron, entre muchos otros que lo han sido en las tardes del 5 de enero, Francisco Vázquez Pera, Antonio Silva, Salomón Hachuel, Carlos Navarro Antolín, José Luis Ballester, Fernando Rodríguez Galisteo, Paola Vivancos, Fernando Salazar, Luis Miguel Martín Rubio, José Luis Sainz y Alberto Pérez-Solano. En el acto participaron el secretario del Ateneo, Fernando Fabiani; el director de la Cabalgata, Manuel Sainz, y el vocal de seguridad, Pedro Lissen.