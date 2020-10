Coronavirus Sevilla: Octubre alcanza en menos de diez días el total de casos registrados entre marzo y agosto

Otros más de 500 casos confirmados de Covid-19 en sólo 24 horas y van ya cuatro días seguidos. La segunda ola de la pandemia de Covid-19 sigue azotando con fuerza en la provincia y, tras los más de 6.000 positivos registrados en el mes de septiembre, los números con los que se está desarrollando el mes de octubre auguran los peores presagios de aquí en adelante.

Los 557 casos confirmados este viernes elevan a 4.106 el total de contagios registrados desde que comenzó el mes. Esto supone que el 26,6% del total de las personas que han contraído la enfermedad desde el pasado febrero, 15.387, ha confirmado su contagio en los últimos nueve días y que, en apenas ese periodo de tiempo, la provincia ha reunido ya casi el mismo número de afectados que los que se confirmaron entre los meses de marzo y agosto (4.538). Una barbaridad, pero que tiene su explicación en el mayor volumen de pruebas diagnósticas que la Junta de Andalucía realiza en estos momentos en comparación con la primera oleada del virus.

Entre el lunes y el viernes se han sumado más de 2.500 casos

Sólo entre el lunes y el viernes, la provincia ha sumado 2.507 casos y ha superado por dos veces los máximos históricos de contagios diarios registrados desde que estalló la pandemia. Fue, por un lado, el martes, cuando se notificaron 581 positivos, y, por otro, este jueves cuando se pasó de los 700 contagios (708) en apenas 24 horas.

También en los últimos días se ha batido el récord de víctimas mortales de esta segunda ola. Los once fallecimientos notificados el martes 6 de octubre aún están lejos de los 19 que se contabilizaron el pasado 1 de abril y, hasta la fecha, el día con más víctimas mortales de la pandemia. No obstante, el ritmo de nuevas muertes por complicaciones con el coronavirus no para y en lo que va de mes ya han fallecido 33 personas con Covid-19.

A un menor ritmo crece el número de curados. En las últimas horas han logrado dejar atrás la enfermedad 60 personas, apenas un 10% del total de nuevos casos confirmados, y que, en el acumulado desde que estalló la pandemia, aumentan a 6.039 el total de altas recibidas.

Por otro lado, mejores noticias se viven en los hospitales de la provincia donde en sólo 24 horas se ha reducido en 15 el número de personas ingresadas a tiempo real. La provincia ha pasado de los 310 ingresos notificados ayer a los 295 de hoy, eso sí, con 41 personas en la UCI, las mismas que en la jornada previa. Desde que estalló la pandemia 2.257 personas han requerido hospitalización y 214 han pasado por Cuidados Intensivos.

Baja notablemente la incidencia en los colegios

Salud ha informado este viernes sobre la incidencia de la pandemia en los centros educativos. La provincia no cuenta a día de hoy con ningún centro cerrado al completo por contagios y el número de aulas en aislamiento preventivo ha bajado considerablemente en apenas cuatro días, desde el anterior parte, con sólo 57 aulas confinadas en estos momentos, 19 menos que el marte, y suponen el 0,31% del total de 18.439 clases en la provincia. Por otro lado ha tenido lugar 57 reaperturas.