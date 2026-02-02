Cae en Gerena Julio Herrera, uno de los diez fugitivos más buscados de España

La Policía Nacional ha detenido en Gerena a Julio Herrera Nieto, uno de los diez fugitivos má buscados de España. Este delincuente estaba reclamado por la Audiencia Provincial de Cáceres por los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. Según informó este lunes la Policía, el prófugo trató de eliminar todo rastro que pudiera conducir a su paradero. Utilizó a familiares que le proporcionaron la cobertura necesaria para evitar su localización, especialmente desde que fue incluido precisamente en la campaña de los diez más buscados. Este es el sexto de los diez delincuentes incluidos en la lista que es detenido por la Policía en apenas tres meses.

La primera detención de Julio Herrera fue en Cáceres en el año 2018, cuando se dedicaba al tráfico de drogas y al blanqueo de los capitales de los beneficios obtenidos ilícitamente, a través de diferentes testaferros. Cayó junto con varios miembros de la organización a la que pertenecía. Está relacionado con un grupo criminal de proveedores y distribuidores de heroína y cocaína a pequeños consumidores de Plasencia y alrededores.

Julio Herrera Nieto. / DGP

El fugitivo fue condenado por este asunto, si bien no llegó a ingresar en prisión por encontrarse en paradero desconocido. Desde el pasado mes de octubre de 2024, la Policía intensificó las gestiones para localizarlo. Ante la gravedad de los hechos, la alarma social generada y la peligrosidad del sospechoso, los agentes asignaron prioridad máxima a su búsqueda y localización y solicitaron la colaboración ciudadana, incluyéndolo en la lista de los diez más buscados.

Tras la realización de numerosas gestiones, los indicios apuntaron a la posible presencia del fugado en Toledo. Sin embargo, con el avance de la investigación, los agentes sospecharon que podía encontrarse en la localidad de Gerena, en la comarca del Corredor de la Plata de Sevilla. Las investigaciones se trasladaron a esta población. Los policías localizaron el domicilio del fugitivo y dispusieron un operativo para su detención, que se produjo el pasado viernes 30 de enero. Fue necesaria la participación de funcionarios del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES), debido a la manifiesta peligrosidad del delincuente.

Seis de los diez fugitivos más buscados ya han sido detenidos. / DGP

El pasado mes de noviembre, la Policía Nacional lanzó una nueva campaña para localizar a diez fugitivos buscados por diferentes juzgados nacionales e internacionales. Para ello, la colaboración ciudadana es fundamental, por lo que cualquier persona que pueda aportar algún dato que facilite su colaboración puede hacerlo, de forma confidencial, a través del correo lomasbuscados@policia.es.

En tres meses, son ya seis los detenidos de esta lista, algunos de ellos apresados en el extranjero. Uno de los cuatro que quedan por detener es Manuel Rodríguez López, alias el Mojonero, un histórico atracador ha desarrollado toda su carrera delictiva en Sevilla, aunque nació en Cataluña.