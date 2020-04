Urbanismo defiende que el diseño de Baños se hizo con consenso vecinal

El diseño de piedras naturales de granito de color blanco, rojizo y gris que eligió la Gerencia de Urbanismo para la nueva imagen de la calle Baños ha generado no pocas críticas, sobre todo del grupo de expertos MP9 liderado por arquitectos, en su mayor parte, además de ingenieros de caminos, ecólogos, geógrafos y aparejadores.

Este grupo, criticó el diseño actual de Baños por considerar que rompe los valores propios del Conjunto Histórico. Lo lideran Francisco Barrionuevo Ferrer (arquitecto y ex concejal de Urbanismo 1983-1987), Javier Queraltó (arquitecto y ex concejal de Infraestructura y Equipamiento Urbano 1979-1987), Rafael Vioque (arquitecto y director del equipo redactor del Catálogo de Espacios Urbanos protegidos del PGOU vigente y profesor de proyectos arquitectónicos de la Universidad de Sevilla), Fernando Sancho Royo (profesor de Ecología), Indalecio de la Lastra (ingeniero e integrante del equipo redactor del PGOU de Sevilla y de sus normas de urbanización), Javier Ruiz Recco (arquitecto), Manuel Delgado Martín (aparejador) y Víctor Fernández Salinas (catedrático de Geografía Humana de la US y miembro de Icomos España).

A preguntas de este periódico, Urbanismo ha respondido esta semana a estas críticas y explica lo que le llevó a tal elección.

La cuestión patrimonial

La Gerencia defiende el diseño de la calle Baños y niega que incumpla las exigencias para esta zona del casco histórico porque “el proyecto cuenta con el informe favorable de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico” de la Junta de Andalucía. El grupo de expertos lamenta que el plan urbanístico vigente obliga a pavimentar prioritariamente con adoquín de granito antes que otro material (artículo 7.2).

El Ayuntamiento mantiene que partió de la premisa de usar un material noble, respetuoso con los valores patrimoniales propios del Conjunto Histórico, y optó en consecuencia por la piedra natural de granito, que fue finalmente el material elegido. Debía garantizar la accesibilidad universal y habilitar la vía como espacio peatonal.

La estética elegida

Respecto a la estética, asegura que se sometió a un proceso amplio de participación ciudadana (“uno de los amplios y prolongados que ha habido en la ciudad”, señala) con lo que es compartido por los vecinos y comerciantes de la calle. Fue “un proyecto y un diseño participado y consensuado” realizado a través del programa Plan Reaviva. Y califica su diseño final de “cómodo y actual”.

“Partiendo del máximo respeto hacia los valores patrimoniales que había que preservar, se acordó el uso de una solería de calidad, como es la piedra natural de granito, cuyo diseño garantizara ante todo la comodidad de su uso y respondiera además a criterios de actualidad. Se optó para ello por introducir matices de tonalidades que recordaran a las que se aprecian en el adoquinado tradicional de muchos viarios de nuestro casco urbano”, responde Urbanismo.

La participación

Y sobre la participación ciudadana del proyecto expone que se celebraron varias asambleas entre representantes del distrito Casco Antiguo, vecinos de la zona, comerciantes de la calle y algún representante del grupo MP9. “En estos encuentros se fueron puliendo algunos matices del diseño y se expusieron diferentes muestras de las posibles tonalidades que podía incorporar el pavimento, eligiéndose por mayoría de los asistentes las que finalmente se han colocado en el suelo de la calle”, recalca.

¿Por qué esos colores?

A la pregunta de por qué esos colores blancos, rojos y grises, Urbanismo responde que se ha querido recrear de alguna forma “el color del pavimento tradicional de adoquines de Gerena” pero era muy difícil lograr esa tonalidad tan peculiar de forma artificial.

Así pues, “sólo se pretendía añadir cierta tonalidad al pavimento, para diferenciarlo del resto de nuevas pavimentaciones de zonas peatonales en la que se usa el granito gris Quintana que presenta una tonalidad gris uniforme, y que se viene usando en diversas calles del barrio de San Lorenzo. Así se acordó en los procesos de participación”.

Porosidad y suciedad

Respecto al problema de suciedad que presenta con más intensidad esta piedra natural porosa, Urbanismo responde que no tiene planes de tratar la superficie de la piedra con ninguna sustancia con vistas a reducir este problema, pese a que en Extremadura (de donde vienen) sí se trata.

“El material utilizado es de la zona de Extremadura y presenta unas condiciones y parámetros de calidad –incluidos los coeficientes de absorción–, similar al utilizado normalmente, con lo que necesita un periodo de adaptación para ser más repelente”, explica la Gerencia.

En definitiva, Urbanismo concluye que la calle está “mejor” que antes: sin coches, accesible por completo a peatones, y que permite el desarrollo del comercio en una vía saludable y habitable.