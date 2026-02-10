El campo sevillano vuelve a gritar en la calle que no puede más con la cuarta tractorada de los últimos años

Miles de agricultores y ganaderos y unos 400 tractores, convocados por Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-Alimentarias, entraron este martes en las calles de Sevilla -con destino final en la Plaza de España- para volver a protestar por la situación límite que viven. Se trata de la cuarta marcha de los últimos años, tras las de y 2020, 2022 y 2024 y eso que ha habido una pandemia de por medio. Y los motivos son los mismos, básicamente: altísimos costes de producción, precios por debajo del valor de los insumos, una burocracia asfixiante, competencia desleal de países terceros y múltiples restricciones -como la prohibición de muchos fitosanitarios- que, según ellos, merman la competitividad.

La PAC, el temporal y Mercosur

En la protesta de este martes se han añadido varios motivos más, que son como gotas que hacen rebosar aún más el vaso. El más inmediato es el acuerdo de la UE con Mercosur. Los productores creen que entrarán productos clave para Sevilla (como el arroz, la aceituna de mesa o los cítricos) con menores garantías sanitarias, costes laborales mucho más bajos y controles muy laxos. Este mismo martes, el Parlamento europeo ha aprobado, con el apoyo del PP y el PSOE, salvaguardas para que se activen mecanismos de protección si los países del cono sur exportan a precios más bajos o en mayor cantidad de la fijada sin aranceles. Pero los agricultores no se fían, no se creen a la UE: quieren inspecciones en los países de origen y una autoridad europea de control.

Para el sector, el acuerdo, tal y como está ahora mismo concebido, supone un riesgo para la soberanía alimentaria y amenaza la competitividad de las explotaciones. "Luego nos lamentaremos cuando Europa no sea sostenible alimentariamente por sí sola", ha subrayado el presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Sevilla, Gabriel Cabello.

El secretario general de COAG Sevilla, Sebastian González, ha señalado por su lado que el acuerdo con Mercosur "va contra la agricultura y ganadería andaluza principalmente", porque, dice, "somos las más productoras de España y las más productoras de Europa".

También hay motivos de enfado con la nueva PAC, que deja de ser un fondo único para mezclarse con otros como el de fondos de cohesión y, además, se recorta su presupuesto un 22%, según la propuesta de Bruselas. Y los efectos del temporal llegan sobrevenidos: la Junta de Andalucía calcula que las pérdidas en los cultivos superarán los 3.000 millones de euros en la región, y ello sin contar la reparación de infraestructuras y caminos rurales. En la manifestación había agricultores que no confiaban en que fueran a llegar ayudas para el resarcimiento de los daños. “Ve a Valencia y pregunta si han llegado las de la dana, y eso que eran vidas humanas”, decía el arrocero Manuel Falcón. En cualquier caso, las organizaciones reclaman medidas "urgentes, concisas y transparentes" para hacer frente a las millonarias pérdidas que les ha provocado el tren de borrascas. La secretaria general de UPA Sevilla, Verónica Romero, ha afirmado que no se debe quedar ningún municipio atrás.

Retenciones en la ciudad y ausencia de cortes en las principales vías de acceso

Los tractores partieron a las 8:00 desde distintos puntos de la provincia: Isla Mayor, Los Palacios y Villafranca, Salteras, Carmona y Alcalá del Río, puntos que son reflejo de la riqueza productiva de la provincia. No hay ninguna en España con un potencial económico tan alto y que concentre una gran diversidad de producciones: Sevilla está a la vanguardia en aceituna de mesa, cítricos, hortícolas, aceite de oliva, cerdo ibérico o arroz. En un principio, estaba prevista una marcha rápida hasta la ciudad, sin cortar ninguna carretera principal. El tráfico en la AP-4, A-49 o la A-66 se ralentizó, pero en ningún momento llego a pararse.

La tractorada que venía de Los Palacios entró por Bellavista y llegó puntual. Pero las otras, que confluían desde distintos puntos en la zona del Charco de la Pava para, desde ahí, cruzar el Puente de la Expiración, se retasaron más de una hora. Desde la tractorada de Carmona, Ramón García, de COAG, afirmaba que la Guardia Civil -que encabezaba la marcha- iba a diez kilómetros por hora y eso los ralentizaba. Al final, el problema se terminó solucionando y poco antes de las 12 cruzaban el Puente de la Expiración para llegar a la Plaza de España pasada esa hora.

Las columna de Los Palacios cortó sobre las 10:30 la avenida de la Palmera, Glorieta de los Marineros y Avenida. Rodríguez de Casso, Avenida de Isabel La Católica y a eso de las 12:00 el resto de las tractoradas dejaron sin tráfico Arjona, Paseo de Colón, Paseo de las Delicias, Glorieta de los marineros y Avenida Rodríguez de Casso. Las principales retenciones se produjeron a partir de las 15:00, hora del fin de la concentración y coincidente con la hora punta en Sevilla capital.

Concentración en torno al monumento de Aníbal González

En la plaza de España los manifestantes se concentraron en torno a la estatua de Aníbal González, con los tractores haciendo una L. Una hilera estaba aparcada en doble fila desde la estatua hacia la torre Norte y la otra entraba por el parque de Maria Luisa hasta salir hacia el Puente de los Remedios. No se permitió la entrada a tractores en el centro de la plaza por motivos de seguridad, aunque hay todavía fotos de principios de siglo en la que llenan la plaza. La gran mayoría de los asistentes fueron hombres y mayores, como mínimo de 55 años, lo que refleja el envejecimiento que vive el campo y la falta de relevo entre los jóvenes. Asistieron a la marcha, por otro lado, representantes de Vox, Adelante, Por Andalucía y Podemos, todos en contra del acuerdo con Mercosur. Adoptaron una posición discreta. Las organizaciones agrarias no querían que la marcha tuviera tintes políticos, sino que fuera estrictamente profesional.

No hubo representantes de PP y PSOE -al menos no de manera pública-, que sí han apoyado este pacto. Los representantes de las organizaciones agrarias se reunieron con el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, quien aseguró que “comparte plenamente” algunas de las reivindicaciones del sector y que se coloca “a la cabeza de ellas”, entre las que citó la falta de mano de obra y su posible solución con la regularización extraordinaria de inmigrantes. Recordemos que el Gobierno español ha sido de los más activos a la hora de impulsar el acuerdo con Mercosur y que el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha dicho en más de una ocasión que tiene más beneficios que perjuicios para los productores.

A este respecto, la presidenta de Asaja.Sevilla, María Morales, ha lamentado que el Ejecutivo estatal les "falte el respeto" y trate de "ningunearles" con su apoyo al Mercosur, y ha recordado que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, puede trabajar en su despacho "porque desayuna y come cada día" gracias al campo europeo. Ha pedido a la población, además, que se fije en las etiquetas de los productos que compra en el supermercado, y que apueste por aquellos hechos en Europa, "porque vienen de fuera productos con materias cancerígenas y tóxicas", motivo por el que ha exigido igualmente "controles en frontera y en origen".

En definitiva, los agricultores sevillanos piden “competir en igualdad y que las normas sean las mismas en todos los países”, en palabras del agricultor Luis Miguel Domínguez. Y “precios justos, que el campo pueda ser rentable e interesante para los jóvenes”. Eso, visto lo visto, parece por ahora casi una utopía. Pero los agricultores no desfallecen.