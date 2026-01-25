Varios funcionarios heridos durante un cacheo rutinario en la cárcel de Morón

La violencia vuelve a sacudir las prisiones andaluzas. Varios funcionarios del Centro Penitenciario Sevilla II, en Morón de la Frontera, resultaron heridos este viernes tras ser brutalmente agredidos por un interno durante un cacheo rutinario en el módulo 6. El ataque, perpetrado a puñetazos y patadas, obligó a activar el protocolo de seguridad y ha reabierto el debate sobre la falta de medios y protección de los profesionales penitenciarios.

Según denuncia el sindicato CSIF, los profesionales penitenciarios fueron atacados por un interno durante un cacheo rutinario en el módulo 6 del centro. Según ha informado CSIF, el recluso mostró desde el inicio una actitud violenta, negándose a someterse al registro y reaccionando con golpes y patadas contra los funcionarios, que resultaron alcanzados y sufrieron lesiones de diversa consideración.

Ante la gravedad de la situación, se activó el protocolo de seguridad y el jefe de servicios acudió de inmediato al módulo acompañado de funcionarios de refuerzo. El interno fue finalmente trasladado al departamento de Aislamiento debido al alto nivel de agresividad mostrado y al riesgo que suponía para la integridad del personal. Los trabajadores heridos fueron atendidos inicialmente en la enfermería del propio centro.

Desde CSIF Prisiones Sevilla II se ha solicitado a la Dirección del centro la conducción inmediata del interno agresor a otro establecimiento, así como su clasificación en primer grado y la puesta en conocimiento de los hechos al juzgado de guardia.

El sindicato ha denunciado que este tipo de incidentes "no son hechos aislados, sino el reflejo de una preocupante escalada de agresiones en las prisiones españolas", consecuencia, según CSIF, "de la falta de respuestas eficaces por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias". "Estas situaciones son el resultado de una política de permisividad que deja desprotegidos a los trabajadores", advierten.

CSIF vuelve a reclamar una Relación de Puestos de Trabajo completa, el reconocimiento de los funcionarios como Agentes de la Autoridad, una formación adecuada, así como la dotación de medios coercitivos y tecnológicos actualizados, incluidos dispositivos taser, para hacer frente a situaciones de alto riesgo. Asimismo, exige la actualización del régimen disciplinario de los internos, aún basado en el Reglamento Penitenciario de 1981.

El sindicato también ha alertado sobre la "grave carencia de personal médico en las prisiones", denunciando que la sanidad penitenciaria se encuentra en una situación crítica y reclamando la urgente transferencia de competencias a las comunidades autónomas.

CSIF Prisiones Sevilla II ha reiterado su compromiso con la defensa de los profesionales penitenciarios, destacando su labor diaria en condiciones de gran dificultad y con escasos medios. Además, ha puesto a disposición de los funcionarios agredidos sus servicios jurídicos y el gabinete CSIF Ayuda para la atención psicológica que puedan necesitar.