Mucho más que el reparto de comida gratis

Él anhela volver a tener un trabajo que a sus 53 años no llega. Ella, con 45 años, sólo quiere vivir su propia vida. Las historias de, llamémosles, Manuel y Carmen, siguen dos caminos muy diferentes, pero que hoy, y a través de la ayuda de Cáritas, se encuentran en vías paralelas. Uno, abogado de profesión en paro tras encadenar varias depresiones y obligado a abandonar su acomodada vida en Barcelona para acabar viviendo de la pensión de su madre; y, la otra, desvinculada de una vida, que no era la suya, junto a una familia adinerada, víctima de su pasado y que acabó viéndose casi sin recursos.

Ambos dicen que "sobreviven" gracias a la "ayuda integral" que reciben de la ONG católica. Y es que, evidentemente, y lejos del sentir general, no todas las personas que se acercan a los Servicios Generales de Cáritas Diocesana en la provincia tienen la necesidad de recibir aquellas populares bolsas de alimentos que históricamente se han vinculado a este organismo.

"Cáritas es mucho más que eso. Cubrir la necesidad de alimentos es un recurso más, pero aquí se ofrece una ayuda más integral. Se trata de un trabajo de acompañamiento a las familias. La ayuda de alimentación no es la ayuda de Cáritas. Es la que imagen, quizás, más visual que se ha mostrado, pero que, realmente, está muy lejos de la acción que hace Cáritas", afirma el coordinador del arciprestazgo de Alcalá de Guadaíra (que engloba seis parroquias en la localidad) y voluntario y director de la Cáritas de la parroquia de San Sebastián del municipio, Antonio Muñoz.

Por lo general, los beneficiarios llegan a Cáritas desde las parroquias, que son los puntos al que acuden las personas que pasan por dificultades y buscan una mano tendida. Allí, una red de voluntarios se pone rápidamente manos a la obra. "Son el gran valor de Cárita. Los voluntarios son los que están cerca y al lado de las personas que atedemos. Tenemos técnicos que ayudan y orientan a la red de voluntarios, pero la valía real de este sostén permanente la tienen los equipos de voluntarios", explican desde Cáritas. Son 2.700 en toda la provincia.

Antonio es uno de ellos. Lleva casi 30 años en Cáritas y cuenta la evolución desde entonces de la ayuda que presta la ONG, tradicionalmente vincula, y reducida, al reparto de comida.

"En mis orígenes aquí, allá por el año 1997, recuerdo que en las Cáritas eran mucho más importante los almacenes donde se guardaban los alimentos para repartir que los despachos donde se hacían las acogidas", explica Muñoz. Con el paso del tiempo, un cambio de filosofía en el programa de asistencia material a personas en situación de vulnerabilidad, y a fin de "dignificar la necesidad", "evitar las extendidas colas del hambre y la estigmatización de las personas por estar en una determinada situación" y "hacer posible que los beneficiarios puedan decidir qué prefieren consumir" -explica-, se han introducido dos nuevas vías de ayuda asistencial: la económica en metálico y las tarjetas monedero o vales de supermercado.

"Nos dimos cuenta de que realmente no había proceso de acogida, sino que lo que se estaba haciendo era seguir generación tras generación haciendo lo mismo que habíamos hecho siempre. Llegaban las familias e, independientemente de lo que necesitasen, se les daban las bolsas de alimentos", detalla el voluntario. "Tras formarnos y apoyarnos en los técnicos -trabajadores sociales que trabajan ahora en el acompañamiento a las familias de la entidad- nos dimos cuenta de que eso era absurdo porque a muchas familias no les soluciona nada el tener una bolsa mensual de alimentos porque tienen otro tipo de necesidades. Así es cómo se decidió no repartir más alimento", indica.

Con este nuevo sistema, que aún está en vías de aplicación, se da al beneficiario algo tan básico como el poder decidir, por ejemplo, si en casa gusta más la leche entera o desnatada. O el sabor del zumo. Así como el tener la opción de entrar a un comercio, como el resto de ciudadanos, y comprar lo que se prefiera, cuando se quiera, o, simplemente, decidir si se compra en una gran superficie o en el comercio de toda la vida del barrio. El objetivo es "normalizar la cobertura" de una necesidad y "dignificarla", explican desde Cáritas.

Todo ello implica un posterior trabajo de acompañamiento y seguimiento que se hace con las familias beneficiarias. "Hay una parte importante en ese proceso que tiene que ver con un control sobre alimentación digna, saludable y, sobre todo, que sea coherente con la realidad de la familia. Se trata de un acompañamiento educativo", explica al respecto la trabajadora social de Cáritas que acompaña a los beneficiarios en la localidad alcalareña, Gloria Rivas. "Hemos pasado de entregar únicamente alimento a que éste sea sólo una forma más de ayudar. Tenemos familias que tienen recursos para pagarse su alimentación, pero por ejemplo, no tienen para cubrir los gastos de ciertas medicinas, pagar el alquiler o necesitan hacer un curso de formación. Y ahí también está Cáritas. El abanico de ayuda que ofrecemos es mucho más amplio. Es el intentar en una situación de vulnerabilidad en la que puede caer cualquier, acompañar para salir de ella y, en el camino, se ofrecen los recursos que están en nuestras manos para ayudar a salir", añade el voluntario de Cáritas.