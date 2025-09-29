Carmen Vargas presenta su candidatura a rectora de la US con un "plan de solvencia"

Carmen Vargas, con el equipo con el que concurre a las elecciones de la US.

La catedrática Carmen Vargas ha presentado su candidatura oficial a las elecciones al Rectorado de la Universidad de Sevilla (US). Con este acto, arranca un proyecto que, bajo el lema “La Universidad que nos Une”, busca abrir una nueva etapa en la institución hispalense, basada en la solvencia, la cercanía y la transformación.

Su perfil combina experiencia de gobierno universitario, capacidad de trabajo y cercanía con la comunidad universitaria, cualidades que, en palabras de la candidata, “serán esenciales para afrontar los retos de gobernanza, financiación, simplificación administrativa, digitalización, infraestructuras y sostenibilidad, y bienestar, que la US tiene por delante”.

Catedrática de Microbiología y anterior vicerrectora de Proyección Institucional e Internacionalización, Vargas cuenta con una amplia trayectoria en la gestión universitaria. Ha sido responsable de Planes de Estudios, Posgrado, Internacionalización y Relaciones Institucionales. Ha impulsado proyectos estratégicos como la Universidad Europea Ulysseus (de la que es coordinadora general), alianzas con universidades como Harvard. En esta gestión, cuenta a su favor el haber situado a la US en cifras de movilidad récord y posiciones de referencia en rankings internacionales.

Experiencia y renovación

En la presentación del acto se ha destacado que el proyecto de Carmen Vargas se apoya en "un equipo diverso y competente, que combina experiencia y renovación, con equilibrio de género y representación de todas las ramas del conocimiento". "Juntos representan la solvencia y la capacidad necesarias para impulsar la transformación que la Universidad de Sevilla demanda", afirman.

La candidatura de Carmen Vargas se presenta como "la opción con mayor experiencia y capacidad de gestión. Conoce en profundidad el gobierno universitario gracias a los años de responsabilidad en áreas clave, lo que le permite ofrecer soluciones realistas y eficaces desde el primer día". "Su forma de trabajar, reconocida por la agilidad y la honestidad, se caracteriza por no dejar nunca a nadie sin respuesta y por mantener siempre un espíritu de servicio hacia la comunidad universitaria", defienden.

La propuesta de Carmen Vargas coloca a las personas en el centro de cada decisión. Estudiantes, PDI y PTGAS son, para la candidata, la razón de ser de la universidad. Por eso su hoja de ruta, que se irá dando a conocer progresivamente a través de la web y las redes sociales oficiales, no se limita a simplificar procesos o garantizar financiación, sino que apuesta por "un estilo de gobierno participativo, dialogante y sensible a las necesidades de quienes forman la comunidad universitaria".

Diálogo permanente

En este sentido, la candidatura se concibe como "un proceso abierto a la participación activa y al debate con el propósito de establecer un marco de diálogo permanente, que permita a la comunidad universitaria trasladar sus necesidades, proponer mejoras y aportar ideas para su futuro".

“Esta universidad me importa y me emociona. Sé lo que necesita y tengo la experiencia para liderar el cambio desde el primer día. Porque la Universidad de Sevilla merece más y juntos podemos lograrlo”, ha afirmado la candidata tras formalizar el registro de su candidatura.

Con esta presentación oficial se abre un proceso electoral en el que Carmen Vargas aspira a convertirse en la primera mujer que lidera la US, con un proyecto colectivo que busca transformar la institución en "una universidad más abierta y participativa, comprometida siempre con las personas que la integran".