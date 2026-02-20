El cementerio de Sevilla va a perder 132 árboles por el tren de borrascas

El tren de borrascas ha dañado hasta ahora 132 árboles en el cementerio de Sevilla: 80 que han quedado tumbados y otros 52 en mal estado con riesgo de caída.

El Ayuntamiento de Sevilla mantiene el cierre parcial del cementerio de San Fernando, donde actualmente no se permiten visitas, pero sí se admiten sepelios y depósito de cenizas. Continúan los trabajos de retirada y aseguramiento del arbolado afectado por el reciente episodio de fuertes vientos. La decisión responde exclusivamente a criterios técnicos y de seguridad, ya que las labores siguen activas en distintos puntos del recinto.

Desde el pasado 2 de febrero, la delegación de Parques y Jardines mantiene desplegado un operativo específico tras un episodio climatológico extraordinario, con rachas de viento superiores a los 120 km/h, que provocó la caída de numerosos ejemplares y dejó otros con daños estructurales no siempre visibles. La dimensión del recinto, con 28 hectáreas y una compleja convivencia entre alineaciones arbóreas, viales, sepulturas y elementos patrimoniales, exige intervenciones minuciosas y sectorizadas.

La primera fase, ya finalizada, se ha centrado en la retirada urgente de los árboles caídos en el eje principal y en la recuperación de los accesos básicos para vehículos de emergencia y servicios municipales, garantizando así la operatividad interna en condiciones seguras.

80 árboles volcados y retirada de otros 52 árboles con riesgo de caída

Actualmente se desarrolla una segunda fase, más técnica y detallada, en zonas interiores donde los trabajos se realizan entre sepulturas y panteones. Hasta el momento se han contabilizado 80 ejemplares afectados con vuelco y se prevé la retirada de otros 52 árboles tras la evaluación individualizada de aquellos que, aunque permanecen en pie, presentan daños en el sistema radicular o riesgo latente de caída.

La inspección técnica ya se ha completado, permitiendo balizar áreas sensibles, delimitar zonas de riesgo y definir itinerarios seguros conforme a metodologías reconocidas de gestión del arbolado urbano, con especial atención a la interfaz suelo-raíz-tronco, clave en la estabilidad estructural.

Llamada a las familias de las 100 sepulturas afectadas

Como consecuencia del temporal, se han visto afectadas provisionalmente alrededor de 100 sepulturas. Las actuaciones sobre estos elementos se abordarán una vez concluyan las intervenciones prioritarias sobre el arbolado, centradas en eliminar cualquier riesgo para las personas. A este respecto, en el Pleno celebrado ayer se aprobó una modificación presupuestaria de 120.000 euros para responsabilidad patrimonial de los efectos ocasionados por el temporal en el cementerio.

Asimismo, el próximo lunes se publicará en la página web del Cementerio la relación detallada de las sepulturas afectadas, indicando calle y número para facilitar su localización. Además, se contactará telefónicamente con todas las familias de las que se disponga de datos de contacto, si bien existen sepulturas antiguas en las que no consta información actualizada.

Una vez que el recinto pueda reabrirse al público y las familias hayan podido comprobar el estado de la sepultura, deberán dirigirse a las oficinas del cementerio para cualquier gestión o aclaración. Para ello, pueden contactar también a través de los teléfonos 955 47 32 75 y 955 47 32 76.

La delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha explicado que “muchas de las caídas no responden a un único factor puntual, sino a la suma de causas acumuladas durante décadas -compactación del suelo, saturación hídrica, cortes de raíces por obras antiguas o sobreenterramiento- y los recientes temporales han actuado como desencadenante de esas debilidades estructurales preexistentes”.

Por su parte, el delegado de Cementerio, José Lugo, ha recordado que el recinto permanece sin visitas, pero mantiene su actividad esencial. En este sentido, el edil ha indicado que “se siguen celebrando los sepelios y la entrega de cenizas mediante itinerarios seguros, definidos y supervisados por los técnicos”.

Lugo ha pedido disculpas por las molestias y ha apelado a la comprensión ciudadana, ya que “el cierre parcial es una medida necesaria para garantizar la seguridad en un espacio de estas dimensiones. Estamos redoblando esfuerzos para finalizar los trabajos cuanto antes y recuperar la normalidad con todas las garantías”.

Una vez superada esta situación de emergencia, Rincón ha indicado que “estudiaremos la redacción de un proyecto de acondicionamiento y mejora del arbolado y del suelo para reforzar su estabilidad y minimizar riesgos en el futuro. Nuestra prioridad es la seguridad, pero también la planificación a medio y largo plazo”.

El Ayuntamiento continuará informando puntualmente sobre la evolución de las actuaciones hasta la completa normalización de la situación.