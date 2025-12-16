Los centros de salud de Sevilla sumarán más de 200 nuevos profesionales en los próximos meses

La Junta de Andalucía incorporará 650 nuevos profesionales sanitarios en la provincia de Sevilla, según ha anunciado hoy el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en el marco del plan de ampliación de la plantilla estructural del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que prevé 3.893 nuevas plazas en toda la comunidad autónoma.

Del total de incorporaciones previstas en Sevilla, 206 profesionales se destinarán a reforzar la Atención Primaria, 119 a los programas de cribado y 187 a la puesta en marcha de nuevas infraestructuras sanitarias, además de otros servicios asistenciales. "Estamos cumpliendo nuestros compromisos tanto en la mejora de infraestructuras como en la incorporación de nuevos profesionales", ha subrayado el consejero.

Este anuncio se produce en un contexto especialmente relevante para el sistema sanitario andaluz, tras la firma del nuevo Pacto de Bolsa para la contratación temporal del SAS, alcanzado por unanimidad entre la Junta de Andalucía y los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad (SATSE, SMA-F, CSIF, CCOO y UGT). El acuerdo pone fin a más de una década de bloqueo y establece una Bolsa Única, abierta y permanentemente actualizable, con incorporación automática de los MIR y EIR al finalizar su residencia, dos listados diferenciados y un sistema de actualización periódica que busca mayor transparencia y agilidad en la contratación.

Asimismo, las nuevas plazas de sanitarios en la provincia de Sevilla se enmarcan en la estrategia global del Gobierno andaluz para fortalecer el sistema sanitario público, mejorar la estabilidad laboral y reforzar la capacidad asistencial en toda la comunidad. Durante su comparecencia en la última Comisión de Sanidad del Parlamento andaluz, Antonio Sanz, ya defendió el aumento en el número de profesionales del Servicio Andaluz de Salud hasta cerca de los 130.000 en 2025. En este periodo, el sistema ha incorporado 6.700 médicos más, hasta superar los 30.000, y 8.400 enfermeras, alcanzando las 37.000.

Igualmente, destacan las 4.371 nuevas plazas, de las que 3.893 corresponden a profesionales sanitarios y 478 a plazas MIR, con 2.292 incorporaciones previstas antes de final de año, y la oferta de 364 plazas de Médico de Familia y Pediatra para puestos de Difícil Cobertura, aprobada mediante decreto el pasado 2 de diciembre, que se verá reforzada por el futuro Decreto de Dispersión Geográfica, destinado a ampliar su alcance a nuevas categorías profesionales y dotar de mayor seguridad jurídica y claridad retributiva a este complemento.