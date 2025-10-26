Clases en los institutos de Sevilla para prevenir accidentes con los patinetes

El instituto público (IES) Salvador Távora ha acogido una charla compartida de agentes de Bomberos, Policía Local y Protección Civil sobre los riesgos de conducir en patinete eléctrico. Para ello, se ha llevado a cabo un simulacro sobre un accidente de circulación al hacer uso de este vehículo.

Durante la actividad, destinada a alumnos de Secundaria, se han impartido recomendaciones sobre el uso de la vía, el manejo de los patinetes eléctricos, las prevenciones y primeras actuaciones a tornar ante un accidente de tráfico, así como las consecuencias de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas y drogas como conductor.

Para la puesta en escena, se han utilizado dos vehículos del servicio de extinción de incendios, uno de Protección Civil y un coche patrulla. La simulación ha recreado a dos personas circulando en patinete eléctrico.

El conductor del mismo se encuentra bajo la influencia del consumo de marihuana y se cruza con el conductor de un turismo, que circula ebrio. Como resultado de la omisión de una señal de tráfico por parte del conductor del patinete, y un despiste del conductor del coche, se produce un accidente de circulación con resultado de lesiones de consideración en el conductor del patinete, parada cardiorrespiratoria en el pasajero del patinete y lesiones leves por parte del conductor del vehículo.

Los espectadores (alumnos de ESO) han completado su aprendizaje con la puesta en escena completa, para luego participar activamente en la resolución de la misma.