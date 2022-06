Los coches sin etiqueta ambiental no circularán por la Cartuja en 2023

Los coches sin etiqueta ambiental no circularán por la Isla de la Cartuja en 2023. El Ayuntamiento abre hoy un proceso de consulta pública para delimitar una zona de bajas emisiones en ese barrio de la ciudad con el objetivo de reducir o disuadir del uso de vehículos contaminantes, restringiendo para ello el acceso en cumplimiento de la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética.

Con la finalidad de abordar el proceso de forma flexible, progresiva y con el máximo consenso posible se abre un proceso de participación para definir el sistema de funcionamiento, la zona afectada y, por último, las excepciones que se aplicarán desde su entrada en vigor. Con el 5 de julio como plazo para recibir las propuestas ciudadanas, a través de la Plataforma Decide del Ayuntamiento, el correo electrónico destinado al área de Movilidad o el registro general del Consistorio especificando como destino la dirección general de Movilidad, en esta consulta pública se podrán remitir aportaciones sobre la delimitación concreta del ámbito dentro de la Cartuja, el distintivo ambiental exigible a los vehículos que accedan al interior del área, las excepciones que deben quedar reguladas, y cualquier otra cuestión en torno al funcionamiento del área de bajas emisiones.

Lo primero que aparece en el cuestionario es la delimitación concreta del ámbito, que define la zona en cuyo interior no estaría permitida la circulación y estacionamiento de vehículos que no cumplan los requisitos ambientales que se determinen. Se plantean las siguientes alternativas. En caso de una propuesta distinta, se deja abierta de definir calle por calle la zona restringida:

· Cartuja Norte: interior del perímetro delimitado exteriormente por las siguientes calles: Américo Vespucio desde intersección con Leonardo Da Vinci, Juan Bautista Muñoz, José de Gálvez, Matemáticos Rey Pastor y Castro, Marie Curie, Avenida de Carlos III (excepto los aparcamientos de la banda oeste y su acceso por Hermanos d´Eluyar), ramal de incorporación SE-30 sentido Glorieta Olímpica hasta la intersección con Américo Vespucio. Ninguna de las calles enumeradas formarían parte de la zona de bajas emisiones, sino que conforman el perímetro exterior de la zona.

· Cartuja Sur: interior del perímetro delimitado exteriormente por las siguientes calles: Marie Curie, Camino de los Descubrimientos, Francisco de Montesinos, Avenida de Carlos III (excepto los aparcamientos de la banda oeste y sus accesos). Ninguna de las calles enumeradas formarían parte de la zona de bajas emisiones, sino que conforman el perímetro exterior de la zona.

· Cartuja Norte y Sur: es la suma de las dos zonas anteriores. Permite el paso transversal sin ningún tipo de restricción a través de la avenida Marie Curie.

· Cartuja completo: es la suma de la Cartuja norte y sur, incluyendo Marie Curie. En este escenario, sólo los vehículos que cumplan los requisitos establecidos podrían circular a través de la avenida. El resto de vehículos (los que no cumpliesen los requisitos), se verían obligados a emplear itinerarios alternativos.

Lo segunda cuestión que aparece en la consulta pública es sobre el distintivo ambiental exigible a los vehículos que accedan al interior del área en esta primera fase de implantación (excluidas bicicletas y vehículos de movilidad personal cuyo acceso estaría permitido). Las opciones son cualquier distintivo es válido (B, C, ECO y CERO), quedando solamente excluidos los vehículos que no cuenten con ningún tipo de distintivo ambiental; sólo los vehículos con distintivo C o superior (C, ECO o CERO); sólo los vehículos ECO y CERO; o sólo los vehículos CERO.

Además, plantea las excepciones o moratorias que deben quedar reguladas en esta primera fase de implantación. Es decir, vehículos que no disponiendo del distintivo ambiental exigido, deben de poder seguir accediendo al interior de la zona de bajas emisiones de forma provisional hasta que las flotas adquieran un grado de renovación superior al actual (marque todas aquellas que considere necesarias). Aparecen los vehículos de transporte público (bus, taxis, vehículos de alquiler con conductor); los vehículos de carga y descarga o industriales en general en el ejercicio de la actividad profesional que le corresponda; los vehículos con destino a alguno de los aparcamientos públicos existentes en el interior del Parque Científico y Tecnológico de la Cartuja; vehículos con derecho a obtención de autorización tipo A o tipo B de las recogidas en la Ordenanza de Circulación de Sevilla; vehículos que transporten a personas de movilidad reducida (PMR); ambulancias u otros vehículos de emergencias; motos, cualquier que sea su distintivo ambiental; u otros.

Las excepciones que deben quedar reguladas aparecen en el cuestionario

El gobierno municipal considera que “esta zona de bajas emisiones en el PCT Cartuja y el proyecto eCity cerrará el círculo de todos sus objetivos, al tiempo que el propio Parque Científico y Tecnológico será una referencia internacional no sólo por su amplio tejido de compañías e instituciones de innovación, tecnologías, investigación y ciencia, sino también por haber puesto coto al vehículo privado contaminante, en una apuesta fundamental por la movilidad sostenible”.

De acuerdo con los datos recogidos en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible Sevilla 2030, la Cartuja atrae diariamente 27.887 viajes, a los que hay que agregar los viajes procedentes del área metropolitana. De ellos, 15.048 se llevan a cabo por motivos de trabajo (14.953 viajes) o gestiones de trabajo (95 viajes), frente a 6.711 por estudios, 3.821 por ocio, 1.013 viajes por cuestiones relacionadas con la salud, 918 por motivos personales y 375 viajes diarios para llevar o recoger a alguien. En un día tipo laborable, son unos 11.576 vehículos, de los cuales 9.645 proceden del interior de Sevilla y los 1.931 restantes, del área metropolitana. Entorno al 70-75% de los vehículos acceden en horario de mañana, y un 25-30% por la tarde.

Actualmente existen unas 7.667 plazas de aparcamiento. Un 50% de ellas se encuentran en el perímetro exterior del PCT Cartuja (unas 2.900 plazas en la banda Oeste y el resto, en la zona Norte junto a la Universidad de Sevilla), y la otra mitad en el interior del recinto. A ello hay que añadir cerca de 700 plazas en rotación dentro del PCT y las 2.670 de Torre Sevilla, así como las plazas de aparcamiento privadas vinculadas a las edificaciones. En cuanto al transporte público, el PCT cuenta actualmente con los servicios de Tussam prestados por las líneas C1 y C2, a lo que se sumará un próximo refuerzo con la remodelación de otra línea según contempla el propio PMUS. Por último, La Cartuja cuenta con una amplia red de carriles bici segregados de más de 9 kilómetros, que recorren las principales arterias de la misma en dirección norte-sur y este-oeste y conectan con la red la ciudad.