Los comercios de Sevilla se rinden al Black Friday: descuentos del 40% desde el lunes

El Black Friday es ya tan tradicional en el calendario sevillano que pocos son los comercios locales que se resisten a esta jornada de descuentos. Lo que empezó siendo una costumbre importada por las multinacionales de la moda ha acabado extendiéndose a todo tipo de negocios, que ofertan precios muy ventajosos en sus productos no sólo el último viernes de noviembre, sino incluso durante una semana entera. Unas rebajas de otoño que sirven de arranque de la temporada navideña.

"La mayoría de los negocios secunda el Black Friday", asegura María Pérez Beltrán, presidenta de Alcentro, la asociación que representa los intereses de 200 comercios del centro de Sevilla. Reconoce que hasta hace poco muchos propietarios de tiendas eran reacios a sumarse a esta campaña de descuentos y optaban por los periodos tradicionales de rebajas (las de invierno y verano). Al constatar que los hábitos de los consumidores han cambiado, no ha quedado más remedio que hacer propio esta tradición estadounidense, que se celebra horas después del Día de Acción de Gracias.

Existe una razón poderosa para ello: la necesidad de hacerse un hueco en una actividad dominada cada vez más por multinacionales, franquicias y la ventas por internet. "Si una tienda de Inditex oferta ese día descuentos y un negocio local de ropa no rebaja el precio, evidentemente los clientes no van a venirse con nosotros", refiere Pérez Beltrán, quien añade que, frente a las grandes enseñas, el margen de beneficios que logra el pequeño comercio en estas jornadas es menor, aunque, eso sí, "se consiguen importantes ventas en pocos días". Una oportunidad de facturación que no debe dejarse pasar y que sirve de inicio de la temporada de compras navideñas. Aunque este año en Sevilla, por imperativo del plan de ahorro energético, se haga sin la iluminación propia de las próximas fiestas.

Artículos religiosos al 20%

La variedad de tiendas sevillanas que participan del Black Friday resulta llamativa. Zapaterías, perfumerías, complementos tradicionales y hasta artículos religiosos. Así ocurre en Casa Rodríguez, un establecimiento con más de un siglo, situado en la calle Francos, donde desde hace años cuando llegan estas fechas se aplican importantes descuentos a los productos, pensados para hermandades y particulares. Su responsable, Javier Gotor, atiende en la tienda física y también se hace cargo de la página web donde están en venta todas las colecciones.

Para esta edición, tendrán un 20% de descuento tejidos, piezas de orfebrería, galones (pasamanería) y uno de los artículos más demandados en esta época: los nacimientos. La rebaja llegará al 40% en el estocaje de damascos y brocados. Tales ofertas estarán disponibles en la tienda física y en internet desde el lunes 21 al domingo 27 de noviembre, día festivo en el que abrirán muchos comercios de Sevilla.

Zapatos y perfumes

Otro de los clásicos del Black Friday es la zapatería. Calzados Paco Rodríguez también aplicará descuentos en sus artículos durante varias jornadas, según precisaron fuentes de esta empresa sevillana, que cuenta con varios establecimientos en el Casco Antiguo. Al igual harán la enseña Bellehari en su zapatería de calle Rioja (con rebajas del 15%) y Zankos en sus tiendas de Nervión, el centro y Triana. En esta última firma, los descuentos estarán vigentes desde el jueves 24 al domingo 27 de noviembre.

Los negocios de perfumerías y estética hace tiempo que hicieron suyo el viernes negro norteamericano. En Aromas, por ejemplo, son días de reforzar la plantilla de empleados ante el gran volumen de ventas que se registra la última semana de noviembre. Importantes descuentos que sirven para anticiparse a la compra de regalos navideños. Se podrán adquirir perfumes de marca como Armani con un 45% de rebaja en su precio habitual (de 130,82 a 71,95 euros, según anuncia su página web). En cremas habrá reducciones de coste del 35% y en la sección de maquillaje también se podrán adquirir artículos con este porcentaje de descuento. Esta cadena, por cierto, ha puesto a la venta ya tales productos con los precios rebajados a través de su página web, donde la campaña del Black Friday comenzó hace varios días.

La moda sevillana

No se quedan atrás importantes firmas de moda sevillana. Es el caso de Cherubina, empresa especializada en ropa de eventos, casual y complementos que cuenta con tienda física en la calle Muñoz Olivé. Próximamente abrirá su segundo establecimiento en Madrid, en el barrio de Salamanca. Desde hace años participa en esta campaña de descuentos, con rebajas del 20%, 30% y 40% en sus colecciones de fiesta y casual. También se bajará el precio de algunos complementos, especialmente en uno de los más demandados por sus clientas: los tocados. Será en aquellos que estén en estocaje, ya que no se puede aplicar la oferta en los que se confeccionan a medida. Debe recordarse que los tocados de esta firma local han logrado gran reclamo, especialmente después de que la reina Letizia los haya lucido en varias ocasiones.

Pensando en la Feria de 2023

Y de las pamelas al mantón y la peina. Foronda, todo un clásico del comercio sevillano, lleva un lustro participando en el Black Friday. Todos los artículos disponibles en tiendas físicas y web tendrán un 15% de rebaja desde el próximo lunes al último domingo de noviembre. No se aplicará esta bajada en los que ya están de oferta, incide José Foronda, gerente del negocio. Con esta campaña, se podrán adquirir mantones por 170 euros y mantillas de chantilly a 50. Además de nacimientos y piezas de bisutería. "Muchas escuelas de baile esperan estos días para hacer un buen aprovisionamiento de género", explica Foronda, que espera que con esta campaña remonten unas ventas que han continuado al alza gracias a la numerosa clientela extranjera que visita Sevilla estos meses.

Siguiendo con la moda flamenca, firmas de este sector se apuntan también al Black Friday, como es el caso de Carmen Acedo. En la tienda situada en la calle Niculoso Pisano, en Triana, se podrán comprar vestidos de flamenca con descuentos de entre un 10% y un 30%. De este modo, quien quiera anticiparse a la Feria de 2023, podrá hacerse a precio ventajoso con vestidos de colecciones pasadas, diseños de showroom y pasarela, vestidos de Alfarera de Carmen Acedo (la línea comercial de trajes de flamenca que se lanzó en 2020 y fue presentada en We Love Flamenco), y también de la nueva colección dada a conocer en el desfile Pretemporada 2023 del pasado 27 de octubre en la Casa de Pilatos.

De esta forma, los negocios sevillanos encaran una semana de rebajas con la esperanza puesta en aumentar las ventas. El mejor de los vaticinios de las empresas especializadas en gestión comercial apuntan a que el 35% de los españoles gastará más de 200 euros en el Black Friday, aunque otros informes no son tan optimistas y advierten que el 41% no realizará ninguna compra los próximos días ante la inflación de los precios y el miedo a una inminente recesión económica.