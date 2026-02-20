El comité de Lipasam celebra la conversión en fijos discontinuos de 648 trabajadores

La representación sindical de los trabajadores de Lipasam ha celebrado que el gobierno local haya aprobado la conversión en fijos discontinuos de 648 trabajadores de la empresa de limpieza municipal. El presidente del comité de empresa, Antonio Bazo (CCOO), destaca el refuerzo que supone para la estabilidad de toda la plantilla y para el servicio que realizan en la ciudad.

Bazo ha destacado que esta medida se ha conseguido tras años de peticiones reiteradas por parte del comité para cubrir las necesidades reales de empleo que tiene la empresa tras la amortización, en los últimos años, de más de 500 puestos de trabajo.

En septiembre, el presidente del comité de empresa pidió al consejo de administración de Lipasam, tras el notable aumento del presupuesto en 42 millones con respecto al 2023, que se permitiera una tasa de reposición extraordinaria para cubrir las necesidades en materia de empleo con la reconversión de los trabajadores y trabajadoras que estaban en una situación irregular dada la tasa de temporalidad tan elevada que tiene la empresa. Dicho órgano, aceptó la propuesta por unanimidad y hoy celebra que “ya es una realidad”, ha indicado Bazo.

Antonio Bazo que, dado que la ley impide superar el 8% de temporalidad y el sistema de campañas en Lipasam como la Semana Santa, Feria, verano y Navidad, provocan la superación de esta, se hará la reconversión de 648 compañeros de la bolsa de empleo temporal y, por su orden, en fijos discontinuos. Medida que ya es una realidad tras la aprobación hoy de la Junta de Gobierno.

Por último, Bazo ha hecho hincapié en su actual compromiso y dedicación exclusiva con el empleo, materia principal en la que se fundamentó la negociación del convenio colectivo vigente aprobado en abril de 2024, así como para mejorar las condiciones contractuales de los compañeros y compañeras que llevan años trabajando en la empresa. Por ello, para cubrir las necesidades reales que tiene Lipasam para poder dar respuesta a las demandas de la ciudad de Sevilla.

El comité ha destacado también la importancia de lo logrado, al dar estabilidad y esperanza a 648 compañeros y compañeras provenientes de la actual bolsa de empleo temporal que entró en vigor en el primer semestre de 2025. Esto confirma la apuesta y el apoyo del comité de empresa por el mantenimiento del servicio público que realiza Lipasam en Sevilla, reforzando y apostando firmemente por su continuidad.

Estabiliza los contratos temporales

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este viernes la estabilización de 648 trabajadores de la plantilla de la Empresa de Limpieza Pública (Lipasam).

El portavoz del gobierno municipal, Juan Bueno, ha señalado que esta decisión supone un "cambio radical en la política de contratación de la empresa". La medida estabiliza los contratos temporales que realizaba el Consistorio en los refuerzos por Semana Santa, Feria, Navidades, campañas de desbroces, entre otros.

"A partir de ahora, todas esas contrataciones, hasta 648 personas, formarán parte de la plantilla de Lipasam como fijos discontinuos y serán siempre cubiertos por la bolsa de empleo que se creó en el ejercicio pasado, para estos efectos", ha confirmado Bueno.

El gobierno municipal ha enmarcado la medida dentro de los planes de estabilización de la plantilla que está realizando en los últimos años. Al respecto, ha destacado que se han convertido en indefinido 744 personas en los últimos dos años y que se prevé estabilizar a 930 en el presente año, hasta llegar a un total de 1.674 en los últimos cuatro años.

En este sentido, Bueno ha subrayado que este número se suma a la estabilización de 786 peones del Ayuntamiento, 132 de Tussam y 370 nuevas plazas de Policía Local hasta llegar a los 2.962 trabajadores estabilizados en cuatro años.