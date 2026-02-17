¿Cómo cambiar el padrón tras una mudanza en Sevilla?

Los ciudadanos deben comunicar al Ayuntamiento los cambios de domicilio o, de lo contrario, pueden incurrir en una infracción administrativa.

"Todo español o extranjero que viva en el territorio español deberá estar empadronado en el municipio en que resida habitualmente", de acuerdo con el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales. Tanto si eres un recién llegado al municipio como si te acabas de mudar de casa dentro de la ciudad, empadronarse en Sevilla es un trámite fundamental para acceder a los servicios públicos fundamentales según la zona en la que vivas. Además, no comunicar el cambio de domicilio puede conllevar incluso una sanción administrativa no deseada.

En Sevilla, el Servicio de Estadística es el organismo encargado de gestionar tanto las altas en el padrón como los cambios de domicilio. A continuación, te contamos todo lo que necesitas para cumplimentar este trámite.

Documentación necesaria para gestionar el cambio de domicilio en Sevilla

La modificación de domicilio en el Padrón Municipal de Sevilla es un trámite obligatorio, sencillo y gratuito. El primer paso es reunir la documentación que acredita el cambio de domicilio, en concreto:

La hoja padronal , debidamente cumplimentada y firmada. En este documento se debe indicar teléfono y correo electrónico, la referencia catastral del inmueble y el lugar de procedencia, en caso de venir de otro municipio

, debidamente cumplimentada y firmada. En este documento se debe indicar teléfono y correo electrónico, la referencia catastral del inmueble y el lugar de procedencia, en caso de venir de otro municipio La documentación acreditativa de la identidad de todas las personas incluidas en la hoja padronal. Esto incluye el DNI, además del libro de familia y el certificado de nacimiento en caso de los menores de 14 años. A los ciudadanos extranjeros comunitarios se les requerirá el CUE (Certificado de Registro Ciudadano de la Unión) y, al resto, la TIE (Tarjeta de Identidad de Extranjero o pasaporte en vigor, en su defecto.

de todas las personas incluidas en la hoja padronal. Esto incluye el DNI, además del libro de familia y el certificado de nacimiento en caso de los menores de 14 años. A los ciudadanos extranjeros comunitarios se les requerirá el CUE (Certificado de Registro Ciudadano de la Unión) y, al resto, la TIE (Tarjeta de Identidad de Extranjero o pasaporte en vigor, en su defecto. Un documento que acredite la ocupación de la vivienda: el título de propiedad, el contrato de alquiler junto con el último recibo del pago de la renta o el contrato de suministro con Emasesa (o la última factura del agua).

Además, cuando el solicitante no sea el titular de la vivienda, deberá presentar una declaración responsable del propietario o arrendatario que autorice el empadronamiento de los solicitantes junto a un documento que acredite su identidad.

¿Cómo tramitar la modificación del domicilio en el padrón municipal de Sevilla?

Obtenida la citada documentación, los solicitantes tienen dos opciones para gestionar el cambio de domicilio:

A través de la sede electrónica del Ayuntamiento, con un certificado digital.

De forma presencial en las oficinas de asistencia de los Distritos municipales. En este caso, será necesario solicitar cita previa llamando al teléfono 010 o a través de este enlace.

Una vez empadronado, puedes expedir de forma gratuita un certificado de empadronamiento, que a su vez puedes utilizar para completar otros trámites como la renovación del DNI o la solicitud de ayudas.

Acceso a servicios según el código postal

Actualizar el domicilio tras una mundanza es un requisito administrativo esencial para acceder a los siguientes derechos básicos en tu zona:

Asistencia sanitaria : permite el acceso al sistema público universal de salud y la asingación de un médico de cabecera en el centro de atención primaria de referencia, según la zona

: permite el acceso al sistema público universal de salud y la asingación de un médico de cabecera en el centro de atención primaria de referencia, según la zona Escolarización : ofrece la posibilidad de matricular a los hijos en los centros educativos públicos y concertados cercanos al domicilio

: ofrece la posibilidad de matricular a los hijos en los centros educativos públicos y concertados cercanos al domicilio Subsidios y servicios sociales : acceso a programas de ayudas y prestaciones sociales gestionadas por el ayuntamiento, así como bonificaciones en determinados servicios municipales: viviendas sociales, bonobús gratuito de pensionista, bonobús joven ,etc

: acceso a programas de ayudas y prestaciones sociales gestionadas por el ayuntamiento, así como bonificaciones en determinados servicios municipales: viviendas sociales, bonobús gratuito de pensionista, bonobús joven ,etc Derecho a voto en las elecciones municipales, también para los extranjeros comunitarios o con acuerdos de reciprocidad con España

en las elecciones municipales, también para los extranjeros comunitarios o con acuerdos de reciprocidad con España Expedición de documentos como DNI, pasaporte o carné de conducir y gestionar las altas en los servicios de compañías eléctricas, telefónicas y de gas.

Cabe recordar que el padrón es una herramienta clave para que los ayuntamientos planifiquen adecuadamente sus recursos en materia de transporte, seguridad o servicios sociales, en aras de abastecer a su población real.